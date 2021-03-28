Вышедший из колонии зареченец столкнулся с долгом по налогам

28.03.2021 | 12:53

Житель Заречного задолжал более 80 000 рублей налоговых сборов. Такая сумма накопилась на момент его освобождения из пенитенциарного учреждения.

Отбывая срок, о своевременном гашении приобретенного до заключения в тюрьму долга мужчина не думал.

Из-за нерегулярного поступления средств судебный пристав решил принять меры и напомнить должнику об обязанностях. Служитель закона вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля ВАЗ-2104, который принадлежал зареченцу.

Выяснив, что ни продать, ни подарить свою «четверку» он больше не может, мужчина явился на прием к судебному приставу и полностью оплатил задолженность, рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.