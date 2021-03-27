Зареченцев просят не спускать собак с поводков на прогулках

27.03.2021 | 15:45

В Заречном представители фонда «Рука помощи бездомным животным» начали отлов бродячих собак. При этом специальные препараты не применяются - животных стараются просто приманить.

Пойманных четвероногих бродяг размещают в центре «Питомец». Сначала они проходят карантин и - при необходимости - лечение, затем их вакцинируют и лишают возможности иметь потомство. Если собака не проявляет немотивированной агрессии, ее должны выпустить в том же месте, где поймали. В противном случае она остается в приюте пожизненно.

Контракт предусматривает отлов, вакцинацию и стерилизацию 15 собак. На это потребуется около двух месяцев.

«Экологи просят горожан во время прогулки держать своих питомцев на поводке и не отпускать на улицу без сопровождения», - предупреждает портал «Город Z».

Зареченцы неоднократно жаловались на бродячих животных. Так, 10 марта горожане нашли тушу растерзанной косули, ставшей жертвой собак.

В ответ на обращение жителей, опасающихся бродячих псов, глава Заречного Олег Климанов пообещал, что проблему начнут решать в ближайшее время.