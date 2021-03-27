Общество

Зареченцев просят не спускать собак с поводков на прогулках

Печать

В Заречном представители фонда «Рука помощи бездомным животным» начали отлов бродячих собак. При этом специальные препараты не применяются - животных стараются просто приманить.

Пойманных четвероногих бродяг размещают в центре «Питомец». Сначала они проходят карантин и - при необходимости - лечение, затем их вакцинируют и лишают возможности иметь потомство. Если собака не проявляет немотивированной агрессии, ее должны выпустить в том же месте, где поймали. В противном случае она остается в приюте пожизненно.

Контракт предусматривает отлов, вакцинацию и стерилизацию 15 собак. На это потребуется около двух месяцев.

«Экологи просят горожан во время прогулки держать своих питомцев на поводке и не отпускать на улицу без сопровождения», - предупреждает портал «Город Z».

Зареченцы неоднократно жаловались на бродячих животных. Так, 10 марта горожане нашли тушу растерзанной косули, ставшей жертвой собак.

В ответ на обращение жителей, опасающихся бродячих псов, глава Заречного Олег Климанов пообещал, что проблему начнут решать в ближайшее время.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — gorodz.info
0
0
0
0
 
Гость||

Любимая присказка собачников-зоофилов, не бойся , она не укусит. Бесят просто, со своими вонючими псинами.

Гость||

Гость писал(a):

Любимая присказка собачников-зоофилов, не бойся , она не укусит. Бесят просто, со своими вонючими псинами.
Собакофобам привет!

Гость||

Теперь всех своих бешеных отловят и вывезут за колючку?

Гость||

Зоофилы хорошо пристроились на кастрации и стерилизации. На каждую собачку выделяют 7500 рублей,а пенсионер живёт на минималку около 9000 рублей.

В некоторых городах бюджеты добавляют на каждую собаку до 10 000 рублей.

Всем понятна любовь зоофилов?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте