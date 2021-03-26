Отделение почты в Сосновоборске обещают быстро восстановить

26.03.2021 | 14:12

В пятницу, 26 марта, «Почта России» прокомментировала случай в Сосновоборске, где рухнувший с крыши снег разломал крыльцо почтового отделения.

Это произошло на улице Ленина, 60. На фото, сделанных до момента падения наледи, видно, что над навесом на крыше сформировался большой пласт снега. Оттепель в итоге привела к ЧП, в котором люди могли получить травмы.

«Главное - что в результате происшествия никто не пострадал. Отделение работает в штатном режиме, угрозы для клиентов нет. Навес над входом в почтовое отделение мы восстановим в ближайшее время», - сообщила представитель УФПС Пензенской области Инна Дятлова.

Уточняется, что сейчас главный вход огорожен, войти в здание можно через запасной. В этом году владелец также планирует отремонтировать отделение по программе «Доступная среда».