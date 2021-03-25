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Глас народа | В Сосновоборске рухнувший снег разломал крыльцо отделения почты

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В поселке Сосновоборск на улице Ленина произошло ЧП: с крыши дома № 60 сошла наледь. Снимки последствий инцидента появились в группе penza_novosti соцсети Instagram в среду, 24 марта.

Рухнувший с кровли здания, где расположено отделение почты, пласт льда и снега разрушил навес над входом.

«Крыльцо получило внушительные повреждения. К счастью, никто из людей не пострадал», - написал автор снимков.

На фото, сделанных до момента падения наледи, видно, что над навесом на крыше сформировался большой пласт снега. Оттепель в итоге и привела к ЧП, в котором люди могли получить травмы.

«Преступная халатность», «А козырьки над подъездами тоже рухнут скоро. Пока не пришибет кого-то, никто с места не сдвинется», - высказались комментаторы.

В Пензе уже возбудили уголовное дело по факту падения наледи с крыши на пожилого мужчину. Инцидент произошел 21 марта на улице Володарского. Следователи полагают, что случившееся стало возможным, поскольку работники подрядной организации (общества с ограниченной ответственностью) и иные ответственные лица не очистили крышу дома.

Фото instagram.com/penza_novosti.

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