В Заречном на пять дней перекроют движение по улице Братской

19.03.2021 | 17:06

С понедельника, 22 марта, в течение пяти дней улица Братская в Заречном будет частично закрыта для проезда автомобилей.

Это связано тем, что сотрудники «Комбината благоустройства» будут обрезать деревья вдоль проезжей части.

«С 22 по 26 марта будет перекрыто движение автотранспорта по улице Братской от Спортивной до проспекта 30-летия Победы», - сообщил заместитель главы администрации Заречного Илья Дильман.

«Закрывать указанный участок будут с 8:00 до 12:00. На это время водителей просят пересмотреть маршруты своего движения», - предупреждает портал «Город Z».