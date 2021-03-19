Общество

Итоги недели: портрет губернатора, отравление в школе, ДТП на трассе

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В пятницу, 19 марта, редакция портала PenzaInform.ru по традиции подготовила подборку самых интересных и актуальных новостей уходящей недели.

В первом сюжете пензенцам рассказали, как с родителей школьников собирали деньги на портреты Президента РФ и губернатора области. Фотографии нужны были для классного уголка.

Минобр провел проверку, которая показала, что сбор денег действительно велся, но лишь на добровольной основе. Белозерцев заявил, что в подобном «проявлении уважения» не нуждается.

Историю предали огласке на шоу «Вечерний Ургант». Ведущий показал фото, предложив школьникам сделать скриншот и распечатать.

Вторая новость - о пяти восьмиклассницах, отравившихся в школе в Поиме. Чем - неизвестно.

Девочкам стало плохо после урока физкультуры. Их привезли в пензенскую больницу. Следов опьянения - алкогольного или наркотического – не выявили.

После случившегося в школе, где они учатся, идет проверка: исследуют воду, воздух и еду из столовой. Также изучают условия, в которых жили и воспитывались девочки.

Третий сюжет - об опрокинувшемся автобусе под Рязанью. Он ехал ночью в город на Суре из Москвы. В нем находились пензенцы.

В салоне было 58 пассажиров, шестерых госпитализировали, жертв нет.

По словам водителя, он не справился с управлением из-за гололеда. Главным для шофера было не вылететь с трассы, иначе автобус рухнул бы в овраг.

Дорожники заявляют, что асфальт был сухой и чистый.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Водитель прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что он был трезв.

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Гость||

Так денег в итоге насобирали на портрет президента и губернатора? Ничего не понятно.

Гость||

Гость писал(a):

Так денег в итоге насобирали на портрет президента и губернатора? Ничего не понятно.
Сами из глины лепить затеяли.

Гость||

Наши только дырявых коней могут лепить на фонтанку.

Гость||

Про восьмиклассниц прям история достойная Агаты Кристи, хотя что-то мне подсказывает , что кого очень сильно прикрывают и не разглашают позорную причину отравления. Это как с Поимом, Кичкилейкой , тоже произошедшими на этой неделе. Позиция чиновников ясна: этого нет потому что не может быть! Ложь и лицемерие на каждом шагу! Не нужно останавливаться , больше огласки этим врагам народа!

Гость||

И колышлей тоже отличился, а вместе с ним и чиновники от образования и власти

Гость||

Гость писал(a):

И колышлей тоже отличился, а вместе с ним и чиновники от образования и власти
Опарыши.

Гость||

То ли еще будет ойёйёй

Гость||

Написать чтоли больше не очем?Как работают зааоды, предприниматели, какие инвест проекты в городе и области как людей врачи спасают, сельское хозяйство как развиватся и много других тем есть.Один негатив собираете в своем издании.

Гость||

«Клевещи смело, что-нибудь, да останется» Ф.Бекон.

Гость||

Уже известно, что всё, что так смаковали в сетях - ложь! Но кому это выгодно, загаживать мозги обывателям?

Имя: Гость
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