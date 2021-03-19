Итоги недели: портрет губернатора, отравление в школе, ДТП на трассе

19.03.2021 | 18:42

В пятницу, 19 марта, редакция портала PenzaInform.ru по традиции подготовила подборку самых интересных и актуальных новостей уходящей недели.

В первом сюжете пензенцам рассказали, как с родителей школьников собирали деньги на портреты Президента РФ и губернатора области. Фотографии нужны были для классного уголка.

Минобр провел проверку, которая показала, что сбор денег действительно велся, но лишь на добровольной основе. Белозерцев заявил, что в подобном «проявлении уважения» не нуждается.

Историю предали огласке на шоу «Вечерний Ургант». Ведущий показал фото, предложив школьникам сделать скриншот и распечатать.

Вторая новость - о пяти восьмиклассницах, отравившихся в школе в Поиме. Чем - неизвестно.

Девочкам стало плохо после урока физкультуры. Их привезли в пензенскую больницу. Следов опьянения - алкогольного или наркотического – не выявили.

После случившегося в школе, где они учатся, идет проверка: исследуют воду, воздух и еду из столовой. Также изучают условия, в которых жили и воспитывались девочки.

Третий сюжет - об опрокинувшемся автобусе под Рязанью. Он ехал ночью в город на Суре из Москвы. В нем находились пензенцы.

В салоне было 58 пассажиров, шестерых госпитализировали, жертв нет.

По словам водителя, он не справился с управлением из-за гололеда. Главным для шофера было не вылететь с трассы, иначе автобус рухнул бы в овраг.

Дорожники заявляют, что асфальт был сухой и чистый.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Водитель прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что он был трезв.