Сетевое издание|18+|Пятница|15 янв 2021|12:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-11oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Вячеслав Космачев возглавил группу контроля за вакцинацией от COVID-19

Печать

Пензенская область готова к массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 15 января, шла речь на совещании в правительстве региона.

Для контроля процесса при оперативном штабе действует специальная рабочая группа, которую возглавляет зампред правительства Вячеслав Космачев.

Он напомнил, что процесс иммунизации населения от COVID-19 начался еще в декабре и первыми, кто получил прививку, стали медики. А на портале пенза-доктор.рф открыта запись для всех желающих привиться.

До конца недели планируется открыть 21 прививочный пункт во всех районах области. Затем по мере поступления вакцины их будут оборудовать на крупных предприятиях, в организациях, школах, детсадах, социальных учреждениях.

В свою очередь министр здравоохранения Александр Никишин рассказал, что отрицательных реакций у получивших прививку граждан не выявлено.

«Одну прививку сделал я сам, чтобы посмотреть, какое влияние она оказывает. Могу сказать, что абсолютно никаких изменений в организме не произошло, антитела сформировались, как и должно быть, на высоком уровне», - уточнил он.

19 января в прямом эфире жители Пензенской области смогут получить ответы на самые актуальные вопросы об иммунизации от коронавирусной инфекции. Эфир начнется в 11:00 часов в аккаунтах Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вячеслав Космачев возглавил группу контроля за вакцинацией от COVID-19
Теперь даже медосмотр на права без справки о вакцинации не пройдете.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

А на портале пенза-доктор.рф открыта запись для всех желающих привиться
я желаю. но не вхожу в группы, указанные там

Гость||

Не вижу тaм всех желaющих, где?

Гость||

Они в масках - невидимках.

Гость||

Гость писал(a):

я желаю. но не вхожу в группы, указанные там
Позвоните в минздрав, там вас ждут.

Гость||

Гость писал(a):

я желаю. но не вхожу в группы, указанные там

Позвоните в минздрав, там вас ждут.

Спасались от вируса, теперь будем спасаться от вакцинации.

Гость||

И от вакцинированных

Гость||

Теперь даже медосмотр

Откуда инфа?

Гость||

Простите, а в чём смысл прививки если возможно повторное заражение КОДом, коих, к слову сказать, уже сейчас в России 1500 штаммов?

и ещё вопрос где можно сдать тест на аниттела?

Гость||

Гость писал(a):

и ещё вопрос где можно сдать тест на аниттела?
Никто реально не будет вас тестировать. Это очень дорого.

Гость||

да где бесплатно делают анализ крови на антитела?

Гость||

я прививаться не буду. Ухожу жить в лес!

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
и ещё вопрос где можно сдать тест на аниттела?
Никто реально не будет вас тестировать. Это очень дорого.
Ну прям дорого.

Тест на антитела к коронавирусу:

IgG / IgM (ИФА) — 1060 рублей (до 4 дней);

IgG + IgM — 1960 рублей;

IgG (Эбботт) — 1460 рублей (до 2 дней).

Выезд на дом: 500 рублей.

Пусть тестируют. Или они хотят эту непонятную вакцинку всем огульно (и кто бессимптомно и кто в лёгкой форме переболел) и без обследования жахнуть?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Одну прививку сделал я сам, чтобы посмотреть, какое влияние она оказывает. Могу сказать, что абсолютно никаких изменений в организме не произошло, антитела сформировались, как и должно быть, на высоком уровне», - уточнил он.
Как одну? Писали же что два компонента в прививке.

Гость||

Космачёву пусть хоть ведро этой дряни вливают.

Почему не обеспечили обещанными лекарствами заболевших ковидом на дому?

Почему не проводят осмотров замолевших вирусной пневмонией на дому с корректировкой лечения? Ни один врач не пришёл и не осмотре человека 72 лет болеющего ковидной пневмонией, Ни одной таблетки или укола бесплатно не дали . Сволочи и паразиты от медицины!!

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте