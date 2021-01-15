Вячеслав Космачев возглавил группу контроля за вакцинацией от COVID-19

15.01.2021 | 11:26

Пензенская область готова к массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 15 января, шла речь на совещании в правительстве региона.

Для контроля процесса при оперативном штабе действует специальная рабочая группа, которую возглавляет зампред правительства Вячеслав Космачев.

Он напомнил, что процесс иммунизации населения от COVID-19 начался еще в декабре и первыми, кто получил прививку, стали медики. А на портале пенза-доктор.рф открыта запись для всех желающих привиться.

До конца недели планируется открыть 21 прививочный пункт во всех районах области. Затем по мере поступления вакцины их будут оборудовать на крупных предприятиях, в организациях, школах, детсадах, социальных учреждениях.

В свою очередь министр здравоохранения Александр Никишин рассказал, что отрицательных реакций у получивших прививку граждан не выявлено.

«Одну прививку сделал я сам, чтобы посмотреть, какое влияние она оказывает. Могу сказать, что абсолютно никаких изменений в организме не произошло, антитела сформировались, как и должно быть, на высоком уровне», - уточнил он.

19 января в прямом эфире жители Пензенской области смогут получить ответы на самые актуальные вопросы об иммунизации от коронавирусной инфекции. Эфир начнется в 11:00 часов в аккаунтах Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».