В Пензе на маршруте № 54 будут работать 13 новых автобусов КамАЗ

В Пензе на маршрут № 54 вышли 4 новых автобуса КамАЗ, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Еще 9 начнут перевозить пассажиров в течение недели.

«При поддержке регионального правительства автотранспортное предприятие «Меркурий» пополнило парк 13 машинами, которые приобретены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», - уточнил глава региона в соцсетях в среду, 12 августа.

Автобусы могут вмещать до 112 человек, оснащены системой климат-контроля и работают на газомоторном топливе. Это отвечает поставленной Президентом России задаче по снижению выброса загрязняющих веществ в атмосферу, подчеркнул губернатор.

До конца года предприятие получит еще 20 машин, и тогда весь его парк больших автобусов будет работать на газе.

«Мы последовательно реализуем областную программу модернизации общественного транспорта, рассчитанную на 2025-2030 годы. Во взаимодействии с частными перевозчиками в 2026-2028 годах планируется приобретение более 200 автобусов. Планомерно идем к тому, чтобы к 2030 году доля общественного транспорта с нормативным сроком эксплуатации достигла 85%», - подытожил Олег Мельниченко.