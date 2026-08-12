Заречный, Башмаково и Исса получат деньги на благоустройство

Три проекта благоустройства территорий в Пензенской области, разработка и защита которых проходили под личным контролем губернатора, получили заслуженное признание - одержали победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Теперь на их реализацию выделят более 217 млн рублей, сообщил Олег Мельниченко в соцсетях.

Лучшими признали проекты для Заречного, Иссы и Башмакова. Они были созданы с опорой на реальные запросы жителей, к созданию концепций привлекали грамотных экспертов, подчеркнул глава региона.

В Заречном воплотят в жизнь проект «Свежее! Тише! Зеленее! Быстрее. Выше. Сильнее». Он затронет сразу несколько городских зон, в том числе будут обустроены пляж и площадка для пляжного волейбола.

Проект «Исса - река памяти» предусматривает благоустройство прибрежной зоны и размещение мемориальных композиций.

В Башмакове, на въезде, рядом с прудом, в рамках проекта «Шах и мат» создадут общественное пространство с шахматной тематикой: установят столы для игры и соответствующие арт-объекты.

«Делаем все, чтобы в нашем регионе появлялось больше общественных пространств, где людям приятно проводить свободное время», - резюмировал Олег Мельниченко.