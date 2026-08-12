Новую поликлинику в Кузнецке включили в схему маршрута № 12

Общество

Новую поликлинику в Кузнецке включили в схему маршрута № 12
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В Кузнецке, как и обещали, запустили общественный транспорт до новой поликлиники на улице Свердлова, 115Б (микрорайон Обувная Фабрика).

Правда, пока удалось внести изменения только в маршрут микроавтобусов № 12.

«Заезд со стороны Западного микрорайона будет осуществляться по следующей схеме: ул. Белинского - ул. Свердлова - ул. Белинского - ул. Правды - ул. Белинского. Интервал движения составит 15-20 минут», - сообщили в администрации Кузнецка.

Такие рейсы перевозчик выполняет с 10 августа.

«Вопрос о сроках начала заезда автобусов по муниципальному маршруту № 66 в настоящее время находится на рассмотрении», - добавили в мэрии.

Запуск общественного транспорта до поликлиники глава города Виктор Агафонов анонсировал во время прямого эфира во «ВКонтакте» 22 июля. Он объяснил, что организовать рейсы на этом участке раньше было невозможно из-за отсутствия дорожного полотна.

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