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Общество

Пензячка о заснеженных улицах: В садик шли и утопали

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Обзор проезжей части, открывающийся с водительского кресла, напоминал кадры из фильма ужасов - белая мгла, видимость минимальная. Небывалый снегопад в Пензе практически парализовал дорожное движение. Сотни автомобилей не двигались с места, несмотря на разрешающий сигнал светофора. Магистрали переполнились опаздывающими на работу горожанами.

«Налипает на дворники, плохая видимость», - рассказал пензенец.

В горку подняться не могли ни маршрутные такси, ни автобусы большой вместимости. Пассажирский транспорт оказался бессилен против снежной стихии. То тут, то там замирали троллейбусы. Кондукторы, воспользовавшись моментом, наводили чистоту в салонах.

Александр Зоткин не по долгу службы вышел на улицу, чтобы с лопатой бороться с быстрорастущими сугробами.

«Вчера очищали у подвесного моста ступеньки, люди же ходят там», - сообщил плотник.

Добраться до нужного места пешком тоже оказалось проблематично. Дорожки замело, и они превратились в труднопреодолимые участки. Тяжело передвигаться не только водителям по проезжей части на своих машинах, но и пензенцам на своих двоих, потому что тротуары сильно занесло снегом.

«Очень сложно, тем более с детьми. Я сейчас в садик отправила ребенка, мы шли и утопали. Это ужасно. Не чистят, ни одной машины нет», - пожаловалась женщина.

И только для руководства города снегопад не стал неожиданностью. Его ждали, к нему готовились. Еще накануне все магистральные дороги были обработаны противогололедной смесью. И как только небеса разверзлись, на проезжую часть выехали снегоуборочные машины.

«Вся техника - на территориях, на магистралях, ее можно отследить. Ее отслеживают руководство «Дормоста» и куратор от департамента, и мы - по ГЛОНАССу. Можно посмотреть не только где она находится, но и где они были», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Олег Денисов.

Всего на борьбу со снегопадом в Пензе было брошено 98 единиц техники, также управляющие компании задействовали 73 машины, районные администрации на уборку снега в частном секторе направили 14 тракторов.

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