После ДТП с двумя иномарками в Кузнецком районе погиб ребенок

28.12.2020 | 11:30

В субботу, 26 декабря, под Кузнецком столкнулись две иномарки. В аварии погиб 8-летний ребенок.

ДТП случилось около 19:50 на 7-м километре подъезда к Кузнецку с восточной стороны. Участниками столкновения стали 35-летний водитель Hundai Solaris и 33-летняя женщина, управлявшая Honda Accord, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.

Травмы получили пассажирки Hundai: 8-летняя девочка, которая позже скончалась в больнице, и 20-летняя девушка, ее медики госпитализировали.

Водитель Honda, автомобилист, управлявший Hundai, а также его 35-летняя пассажирка после оказания помощи были отпущены.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.