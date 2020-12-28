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Происшествия

После ДТП с двумя иномарками в Кузнецком районе погиб ребенок

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В субботу, 26 декабря, под Кузнецком столкнулись две иномарки. В аварии погиб 8-летний ребенок.

ДТП случилось около 19:50 на 7-м километре подъезда к Кузнецку с восточной стороны. Участниками столкновения стали 35-летний водитель Hundai Solaris и 33-летняя женщина, управлявшая Honda Accord, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.

Травмы получили пассажирки Hundai: 8-летняя девочка, которая позже скончалась в больнице, и 20-летняя девушка, ее медики госпитализировали.

Водитель Honda, автомобилист, управлявший Hundai, а также его 35-летняя пассажирка после оказания помощи были отпущены.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Ужас! Детского кресла, поди, не было!

Гость||

Ужас

Гость||

Девочку жалко 8 лет

Гость||

Кто виноват? Лишить прав обоих, виновного посадить лет на 15.

Гость||

Гость писал(a):

Ужас! Детского кресла, поди, не было!

ПРи чем тут кресло когда за рулем дебилы.

Гость||

Причем тут дебилы? Было бы кресло, таких травм бы не было!

Имя: Гость
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