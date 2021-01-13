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Общество

За хорошее поведение зареченским сиротам разрешат приватизацию жилья

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В Заречном две девушки в скором времени смогут стать полноправными владелицами жилья. Об этом во вторник, 12 января, шла речь при обсуждении работы с сиротами и детьми, оставшимися без родительской опеки.

В частности, обсуждалась судьба двух молодых зареченок. В 2016 году девушкам, относившимся к данной категории граждан, выделили квартиры из специализированного жилищного фонда. Все пять лет члены комиссии регулярно проверяли санитарно-гигиеническое состояние жилья и соблюдение правил его эксплуатации, отсутствие задолженности за ЖКУ и другие нормативы.

В ближайшем будущем срок действия договоров найма двух квартир истекает. Молодые зареченки все это время соблюдали требования. Поэтому комиссия рекомендовала отделу городской инфраструктуры и жилищной политики администрации Заречного подготовить проект постановления об исключении квартир из спецфонда и предоставлении их нынешним нанимательницам по договору социального найма.

«После этого обе горожанки смогут оформить полученное жилье в частную собственность», - пояснили в пресс-службе администрации Заречного.

Раньше сообщалось, что в Заречном действует такой механизм: застройщик в счет арендной платы за земельный участок, на котором возводится дом, отдает муниципалитету готовые квартиры в новостройке. Это жилье город выделяет горожанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. В 2019-2020 годах жилье по социальной очереди получили 12 зареченцев.

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гребень||

и что им теперь может кому то жопки поцеловать, закон как гласит? сиротам должны давать жилье с какого то возраста, раз должны, получи и распишись

Имя: Гость
Комментарий:

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