Зареченцы получают бесплатные квартиры по социальной очереди

19.12.2020 | 12:29

В уходящем году три жителя Заречного получили бесплатные квартиры по социальной очереди.

До 2013 года жилье для зареченцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий, возводилось за счет федерального бюджета. После прекращения финансирования программы последний дом был достроен в декабре 2016 года, и все 145 квартир в 2017 году были распределены между очередниками.

При отсутствии федерального финансирования на строительство жилья город выделяет квартиры за счет собственных средств.

«Механизм для решения жилищных проблем очередников таков: застройщик в счет арендной платы за земельный участок, на котором возводится дом, отдает муниципалитету готовые квартиры в новостройке. Это жилье город выделяет очередникам», - пояснили в администрации Заречного.

Таким образом за два последних года жилье по социальной очереди получили 12 жителей ЗАТО.