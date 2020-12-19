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Общество

Зареченцы получают бесплатные квартиры по социальной очереди

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В уходящем году три жителя Заречного получили бесплатные квартиры по социальной очереди.

До 2013 года жилье для зареченцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий, возводилось за счет федерального бюджета. После прекращения финансирования программы последний дом был достроен в декабре 2016 года, и все 145 квартир в 2017 году были распределены между очередниками.

При отсутствии федерального финансирования на строительство жилья город выделяет квартиры за счет собственных средств.

«Механизм для решения жилищных проблем очередников таков: застройщик в счет арендной платы за земельный участок, на котором возводится дом, отдает муниципалитету готовые квартиры в новостройке. Это жилье город выделяет очередникам», - пояснили в администрации Заречного.

Таким образом за два последних года жилье по социальной очереди получили 12 жителей ЗАТО.

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Источник — фото pixabay.com
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