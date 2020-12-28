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Общество

Губернатор высоко оценил работу коллектива ГК «Территория жизни»

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Группа компаний «Территория жизни» поблагодарила губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева за всестороннюю поддержку и высокую оценку работы коллектива.

Как сообщили представители компании, 24 декабря они получили письмо, в котором глава региона выразил искреннюю признательность за активное участие и достижение высоких показателей при реализации федерального проекта «Жилье» в 2020 году.

«Благодаря вашей работе жилищное строительство на территории региона динамично развивается. Жители Пензенской области имеют возможность приобрести качественное комфортное жилье с развитой инфраструктурой и посещать объекты социального назначения.

Высоко оцениваю проделанную коллективом работу, убежден, что высокий профессионализм и накопленный опыт будут и в дальнейшем способствовать вашей плодотворной деятельности на благо Пензенской области.

Желаю вам благополучия, процветания, творческих успехов и успешной реализации всех намеченных планов!» - говорится в письме.

Также Иван Белозерцев удостоил организацию награды «За активное участие в реализации федерального проекта «Жилье».

На днях группа компаний «Территория жизни» заявила о запуске нового продукта «Все включено», запланированном на 2021 год и предполагающем продажу квартир в новостройках с чистовой отделкой, меблировкой и встроенной техникой.

Как отмечает федеральный портал «Интерфакс-Недвижимость», ГК «Территория жизни» одной из первых в России будет реализовывать международный тренд - продавать квартиры по принципу «все включено».

Данный продукт сможет изменить рынок пензенской недвижимости и вывести его на новый уровень.

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