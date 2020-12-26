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Общество

Жителю области новогоднее дерево обошлось почти в 5 000 руб.

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В Белинском районе под топор лесоруба попала сосна. Общий объем незаконно добытой к Новому году древесины составил 0,08 кубометра.

Нарушение выявили в среду, 23 декабря, во время патрулирования в Бековско-Тамалинском участковом лесничестве. Сумма причиненного ущерба - 1 388 рублей.

«Кроме того, гражданин должен будет оплатить штраф (3 000 рублей)», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минлесхоза.

Нарушитель признал свою вину. Материалы передали в правоохранительные органы Бековского района.

В связи с приближением новогодних праздников в Пензенской области с 10 декабря усилили охрану лесов. Многие хотят украсить свой дом живой елкой, но покупать зеленую красавицу не желают, поэтому специалисты проводят рейды на участках, где вероятна незаконная рубка.

Усиленные меры будут приниматься вплоть до 31 декабря.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

Ну надо же. Сосед моей матери вызвал каких-то мужиков из жеу и они спилили хорошее здоровое дерево около подъезда. Потому что оно могло упасть на его машину. А дерево даже не было наклонено. Шпалу ему в карму за это!

Гость||

Были летом в лесу в Городищенском районе,так там через одну сосенки либо без макушки, либо под корень срезаны, кучи лежат из пожелтевших деревцов- не успели видимо вывезти, много срубили. И куда смотрит этот Минлесхоз?

Гость||

Я на западной в лесу срубил и ничего.

Имя: Гость
Комментарий:

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