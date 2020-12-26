Жителю области новогоднее дерево обошлось почти в 5 000 руб.

26.12.2020 | 09:09

В Белинском районе под топор лесоруба попала сосна. Общий объем незаконно добытой к Новому году древесины составил 0,08 кубометра.

Нарушение выявили в среду, 23 декабря, во время патрулирования в Бековско-Тамалинском участковом лесничестве. Сумма причиненного ущерба - 1 388 рублей.

«Кроме того, гражданин должен будет оплатить штраф (3 000 рублей)», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минлесхоза.

Нарушитель признал свою вину. Материалы передали в правоохранительные органы Бековского района.

В связи с приближением новогодних праздников в Пензенской области с 10 декабря усилили охрану лесов. Многие хотят украсить свой дом живой елкой, но покупать зеленую красавицу не желают, поэтому специалисты проводят рейды на участках, где вероятна незаконная рубка.

Усиленные меры будут приниматься вплоть до 31 декабря.