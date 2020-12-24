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Общество

Министр образования региона рассказал о планах на 2021 год

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В четверг, 24 декабря, в Министерстве образования Пензенской области подвели итоги уходящего года и презентовали планы на следующий. Заседание проходило как очно, так и дистанционно - на связи были все муниципалитеты.

«На реализацию проектов в сфере образования было направлено 1,2 млрд рублей. Для детей раннего возраста создано 280 мест через строительство и перепрофилирование детсадов. В январе 2021 года откроются детсады в пензенском микрорайоне Заря и селе Засечном Пензенского района. В 2021-м в планах также введение еще 7 детсадов и ремонты в действующих», - рассказал министр.

Он добавил, что в Пензе открыта школа на 1 000 мест, оснащена оборудованием школа-интернат для глухих и слабослышащих, отремонтированы 35 сельских школ. Задача 2021 года - ввод в эксплуатацию школы в Мичуринском и начало строительство школы в Чемодановке.

Одним из главных направлений были и остаются дополнительное образование и профессиональная ориентация школьников. Поэтому задача следующего года - создание регионального модельного центра-навигатора, который будет заниматься профориентацией и помогать родителям узнавать интересы ребенка во внеурочной деятельности.

Александр Воронков отметил, что необходим персонифицированный учет занятости детей в сферах образования, культуры и спорта.

«Сегодня в программах дополнительного образования занято 74% детей. Задача - охватить как можно больше школьников позитивной занятостью», - подчеркнул Воронков.

Продолжая доклад, он рассказал, что в уходящем году 101 образовательная организация получила интерактивное и компьютерное оборудование, в следующем планируется поставить его в 70 учреждений. «Оно должно использоваться ежедневно», - сделал акцент министр.

По его словам, 8 школ получили федеральные гранты на общую сумму 12,3 млн рублей - это учреждения Пензы и Кузнецка. Средства пошли на развитие учебных заведений.

Остальным муниципалитетам необходимо активизироваться, постараться получить грантовую помощь, составляющую от миллиона рублей.

«Подводя итоги, можно сказать, что задачи, которые мы ставили в декабре 2019-го, выполнены. Но предстоит еще большая работа. Только сплоченная команда сможет справиться с амбициозными задачами», - резюмировал министр.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А о планах стабильности и безопасности?

Гость||

Раздал план учебным заведениям сколько они должны денег собрать с родителей.

Гость||

Срочно поставить всем школам ещё по одному забору метров трёх высотой и вышки по периметру. Родители согласны скинуться, так безопасней, террористы точно тогда не проберутся на территорию. Думаю каждая семья с ребенком готова на это отдать тысяч по двадцать.

Гость||

Я готов 37 тыс. Отдать

Гость||

Гость писал(a):

Я готов 37 тыс. Отдать
отдай их мне, я за тебя помолюсь и поверь тольку по жизни больше будет

Гость||

Гость писал(a):

рочно поставить всем школам ещё по одному забору метров трёх высотой и вышки по периметру
и написать на воротах "Учеба освободит"

Гость||

в программах дополнительного образования занято 74% детей

Действительно, дети заняты, но не благодаря государству, а благодаря своим РОДИТЕЛЯМ, которые ОПЛАЧИВАЮТ занятия своих детей!!!!!

Имя: Гость
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