В Пензенской области должника отправили в колонию строгого режима

Житель Пензенской области попал в колонию строгого режима из-за долгов перед ребенком.
В пресс-службе регионального управления ФССП рассказали, что отец из Никольского района задолжал сыну около 400 тыс. руб. Мужчину дважды привлекали к уголовной ответственности за неуплату алиментов, однако долг он не погасил и продолжил пренебрегать своими родительскими обязанностями.
В результате нерадивого отца вновь привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ.
«В этот раз судом учтена вся степень игнорирования родительского долга. 6 месяцев лишения свободы - таков вердикт суда. Отбыть эти дни недобросовестному отцу придется в исправительной колонии строгого режима. Это время дано и на раздумья: о жизни, сыне, долге», - резюмировали в УФССП.
Мужчину взяли под стражу в зале суда.
Ранее в Пензенской области привлекли к уголовной ответственности 33-летнюю женщину, не выплачивавшую алименты ребенку. Сумма долга матери превысила полмиллиона. Ее приговорили к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства.
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penzainform.ru писал(a):можно подумать, когда он откинется, то найдёт себе работу 100тыс руб в месяц. Не питайте напрасных иллюзий, наивные!