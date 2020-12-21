В Пензенской области должника отправили в колонию строгого режима

21.12.2020 | 08:41

Житель Пензенской области попал в колонию строгого режима из-за долгов перед ребенком.

В пресс-службе регионального управления ФССП рассказали, что отец из Никольского района задолжал сыну около 400 тыс. руб. Мужчину дважды привлекали к уголовной ответственности за неуплату алиментов, однако долг он не погасил и продолжил пренебрегать своими родительскими обязанностями.

В результате нерадивого отца вновь привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

«В этот раз судом учтена вся степень игнорирования родительского долга. 6 месяцев лишения свободы - таков вердикт суда. Отбыть эти дни недобросовестному отцу придется в исправительной колонии строгого режима. Это время дано и на раздумья: о жизни, сыне, долге», - резюмировали в УФССП.

Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Ранее в Пензенской области привлекли к уголовной ответственности 33-летнюю женщину, не выплачивавшую алименты ребенку. Сумма долга матери превысила полмиллиона. Ее приговорили к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства.