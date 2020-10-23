Жительница Тамалы задолжала ребенку более полумиллиона

23.10.2020 | 15:19

Тамалинский районный суд наказал 33-летнюю местную жительницу за неуплату алиментов.

В 2008 году женщину обязали ежемесячно перечислять средства на существование ее несовершеннолетнего ребенка. Но сельчанка стала забывать, что родила его на свет. Она неоднократно без уважительной причины пропускала дату платежа и спустя 11 лет была приговорена к административному наказанию в виде обязательных работ.

Наказание не повлияло на ситуацию: ребенок не получил от матери ни копейки. Не улучшило дел и трудоустройство женщины, о котором та не сообщила судебным приставам. А когда сельчанку уволили, она бросила попытки найти официальную работу.

В итоге за весь срок мать задолжала 532 363 рубля.

На сельчанку завели уголовное дело. В ходе его рассмотрения она раскаялась и признала вину.

«При назначении наказания суд учел фактические обстоятельства совершенного преступления, личность виновной, влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи, а также отсутствие отягчающих и присутствие смягчающих вину обстоятельств, а именно наличие на иждивении другого малолетнего ребенка», - пояснили служители Фемиды.

Женщину приговорили к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства.