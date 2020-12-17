Свыше 500 тысяч жителей Пензенской области обследовано на COVID-19

17.12.2020 | 13:36

В четверг, 17 декабря, региональный оперативный штаб подтвердил информацию о том, что в Пензенской области за сутки зафиксировано 193 новых случая COVID-19. Среди них - 50 детей в возрасте от 8 месяцев до 17 лет.

113 случаев заболевания зафиксировано в Пензе, 26 - в Пензенском районе, 25 - в Никольском.

6 человек инфицированы в Иссинском, 5 - в Сердобском, по 3 - в Бессоновском районе и городе Заречном, по 2 - в Белинском, Лунинском и Сосновоборском, по 1 - в Тамалинском, Колышлейском, Шемышейском, Кузнецком, Каменском и Пачелмском районах.

Общее количество заболевших с начала эпидемии составило 23 290. Под наблюдением находятся 7 246 человек, сняты с контроля 54 447.

За этот период в лабораториях лечебных учреждений и регионального центра гигиены и эпидемиологии обследовано 516 947 человек, проведено 554 627 тестов.

В общей сложности обследованию на коронавирус подверглось 39,25% населения Пензенской области.