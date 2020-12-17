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Общество

Свыше 500 тысяч жителей Пензенской области обследовано на COVID-19

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В четверг, 17 декабря, региональный оперативный штаб подтвердил информацию о том, что в Пензенской области за сутки зафиксировано 193 новых случая COVID-19. Среди них - 50 детей в возрасте от 8 месяцев до 17 лет.

113 случаев заболевания зафиксировано в Пензе, 26 - в Пензенском районе, 25 - в Никольском.

6 человек инфицированы в Иссинском, 5 - в Сердобском, по 3 - в Бессоновском районе и городе Заречном, по 2 - в Белинском, Лунинском и Сосновоборском, по 1 - в Тамалинском, Колышлейском, Шемышейском, Кузнецком, Каменском и Пачелмском районах.

Общее количество заболевших с начала эпидемии составило 23 290. Под наблюдением находятся 7 246 человек, сняты с контроля 54 447.

За этот период в лабораториях лечебных учреждений и регионального центра гигиены и эпидемиологии обследовано 516 947 человек, проведено 554 627 тестов.

В общей сложности обследованию на коронавирус подверглось 39,25% населения Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

я не обследован и не буду обследоваться, я не биоматериал вам

Гость||

penzainform.ru писал(a):

За этот период в лабораториях лечебных учреждений и регионального центра гигиены и эпидемиологии обследовано 516 947 человек, проведено 554 627 тестов.
Минуточку, во вчерашней новости от 12:29 было написано, что:

"В лабораториях учреждений здравоохранения обследовано 400 254 человека, проведено 434 244 теста.

В общей сложности охват тестированием населения составляет 39,25%."

Откуда взялись лишние 100+ тыс. тестов при аналогичном процентном охвате населения?

Гость||

кого вы своими лживыми данными тут обмануть хотите? еще 5 млн написали. Вранье, сплошное вранье!

Гость||

Гость писал(a):

кого вы своими лживыми данными тут обмануть хотите? еще 5 млн написали.
Еще напишут.

Гость||

Гость писал(a):

Откуда взялись лишние 100+ тыс. тестов при аналогичном процентном охвате населения?
Пора бы уже привыкнуть, проценты могут считаться от 100%, а могут и от 146%.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

За этот период в лабораториях лечебных учреждений и регионального центра гигиены и эпидемиологии обследовано 516 947 человек, проведено 554 627 тестов.
Из них в "в лабораториях лечебных учреждений" - 404 274 человек, 438 494 тестов.

Гость||

Ого, третий вариант всплыл. Прямо за сутки более 100тыс о тестировали.

Как они считают?

Это из того же ряда, что и сообщения про поступившие вакцины - губернатор говорит на прямой линии 1500, на следующий день 300.

К вопросу о доверии.

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