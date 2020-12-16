В Пензенской области протестировано на COVID-19 почти 40% жителей

16.12.2020 | 12:29

В среду, 16 декабря, региональный оперштаб подтвердил информацию о 188 новых выявленных случаях коронавирусной инфекции.

Среди заболевших - пять несовершеннолетних: дети в возрасте 3, 5 и 10 лет, подростки 15 и 17 лет.

81 случай COVID-19 зарегистрирован в Пензе, 22 - в Никольском районе, по 14 - в Мокшанском и Пензенском.

По 10 инфицированных в Исинском и Нижнеломовском, 9 - в Сердобском, 7 - в Земетчинском, по 5 - в Шемышейском и городе Заречном, 3 - в Бессоновском, по 2 - в Лунинском и Сосновоборском и по 1 - в Башмаковском и Каменском районах.

За все время пандемии в регионе в общей сложности зафиксировано 23 097 инфицированных. Под наблюдением находятся 7 258 человек, сняты с контроля 54 073.

За это время в вирусологической лаборатории регионального центра гигиены и эпидемиологии было обследовано 112 214 потенциальных носителей вируса, выполнено 115 656 исследований.

В лабораториях учреждений здравоохранения обследовано 400 254 человека, проведено 434 244 теста.

В общей сложности охват тестированием населения составляет 39,25%.