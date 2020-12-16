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Общество

В Пензенской области протестировано на COVID-19 почти 40% жителей

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В среду, 16 декабря, региональный оперштаб подтвердил информацию о 188 новых выявленных случаях коронавирусной инфекции.

Среди заболевших - пять несовершеннолетних: дети в возрасте 3, 5 и 10 лет, подростки 15 и 17 лет.

81 случай COVID-19 зарегистрирован в Пензе, 22 - в Никольском районе, по 14 - в Мокшанском и Пензенском.

По 10 инфицированных в Исинском и Нижнеломовском, 9 - в Сердобском, 7 - в Земетчинском, по 5 - в Шемышейском и городе Заречном, 3 - в Бессоновском, по 2 - в Лунинском и Сосновоборском и по 1 - в Башмаковском и Каменском районах.

За все время пандемии в регионе в общей сложности зафиксировано 23 097 инфицированных. Под наблюдением находятся 7 258 человек, сняты с контроля 54 073.

За это время в вирусологической лаборатории регионального центра гигиены и эпидемиологии было обследовано 112 214 потенциальных носителей вируса, выполнено 115 656 исследований.

В лабораториях учреждений здравоохранения обследовано 400 254 человека, проведено 434 244 теста.

В общей сложности охват тестированием населения составляет 39,25%.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В общей сложности охват тестированием населения составляет 39,25%.
Херасе! И кто-же эти двое в моей семье?

Гость||

5 декабря лопатинская школа ушла на карантин из-за больных ковидом детей, 14.12. дети начали учиться. кроме одного класса. А в сводке за декабрь заболеваемости в лопатинском районе нет совсем.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В общей сложности охват тестированием населения составляет 39,25%.
Ну скоро выйдем на 146%

Толку от этого охвата, если результат теста теряет свою актуальность еще до получения этого результата.

Имя: Гость
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