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Общество

В Пензенской области число случаев коронавируса превысило 23 000

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В среду, 16 декабря, суточный прирост пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области составил 188 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего с начала эпидемии в регионе выявили 23 097 случаев COVID-19.

15 декабря в области прибавилось 182 заразившихся, 14-го - 180, 13-го - 183. Общее число выздоровевших достигло 19 164. Вирус унес жизни 280 пациентов: 127 мужчин и 153 женщин.

Режим повышенной готовности действует до 26 декабря включительно. Лицам старше 65 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться на самоизоляции. Кроме того, в регионе ужесточат контроль за соблюдением ограничительных мер в общественном транспорте и общественных местах.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

сериал по круче санты барбары

Гость||

Ага, помните, как первая заболевшая появилась? Какие меры принимали?

Гость||

Гость писал(a):

Ага, помните, как первая заболевшая появилась? Какие меры принимали?
помним как подъезды оцепляли а на работу ездить можно было со справкой. Как тогда эти меры были бредом, так и сейчас маски всех спасут

Гость||

Гость писал(a):

помним как подъезды оцепляли а на работу ездить можно было со справкой.
Ага, а сейчас заболевшая в подъезде лежала, пол не мыт неделями, ходим мимо, и все нормул, привыкли уж, что на нас плевать всем, как и нам, на какие наложки их потомство будет жичь.

Гость||

Когда по России рост, В Пензенской области снижение; когда по России снижение, в Пензенской области рост. Не пора ли вернуться в состав России?

Гость||

Иду по коридору экг сдать. А мне навстречу доктор который ковидных принимает... вот такая изоляция ...

Гость||

А я, если заболею, и делать не буду никаких кг, на работу буду ходить все равно, потому как у меня нет блатных пензенских родственников, чтоб пристроили на оклад чаек распивать.

Имя: Гость
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