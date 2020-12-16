В Пензенской области число случаев коронавируса превысило 23 000

16.12.2020 | 11:22

В среду, 16 декабря, суточный прирост пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области составил 188 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего с начала эпидемии в регионе выявили 23 097 случаев COVID-19.

15 декабря в области прибавилось 182 заразившихся, 14-го - 180, 13-го - 183. Общее число выздоровевших достигло 19 164. Вирус унес жизни 280 пациентов: 127 мужчин и 153 женщин.

Режим повышенной готовности действует до 26 декабря включительно. Лицам старше 65 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться на самоизоляции. Кроме того, в регионе ужесточат контроль за соблюдением ограничительных мер в общественном транспорте и общественных местах.