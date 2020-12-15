В Никольском районе убили еще одного волка

Вблизи села Нижний Шкафт Никольского района инспекторы лесхоза застрелили взрослого самца волка.
Этот серый хищник не единственная добыча людей. В октябре в том же Никольском районе, недалеко от села Мичкас, инспекторы застрелили волчицу.
За два первых месяца 2020 года сотрудники регионального минлесхоза, действуя вместе с рядовыми охотниками, уничтожили 10 волков.
В сезон-2018/2019 было убито более 20 волков в Лунинском, Городищенском, Никольском районах.
«Работа проводится в целях предотвращения угрозы возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания», - пояснили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
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так и совсем их уничтожат. в зоопарках будем смотреть на зверей.