В Никольском районе убили еще одного волка

15.12.2020 | 10:58

Вблизи села Нижний Шкафт Никольского района инспекторы лесхоза застрелили взрослого самца волка.

Этот серый хищник не единственная добыча людей. В октябре в том же Никольском районе, недалеко от села Мичкас, инспекторы застрелили волчицу.

За два первых месяца 2020 года сотрудники регионального минлесхоза, действуя вместе с рядовыми охотниками, уничтожили 10 волков.

В сезон-2018/2019 было убито более 20 волков в Лунинском, Городищенском, Никольском районах.

«Работа проводится в целях предотвращения угрозы возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания», - пояснили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.