Сетевое издание|18+|Вторник|15 дек 2020|12:38
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Общество

В Никольском районе убили еще одного волка

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Вблизи села Нижний Шкафт Никольского района инспекторы лесхоза застрелили взрослого самца волка.

Этот серый хищник не единственная добыча людей. В октябре в том же Никольском районе, недалеко от села Мичкас, инспекторы застрелили волчицу.

За два первых месяца 2020 года сотрудники регионального минлесхоза, действуя вместе с рядовыми охотниками, уничтожили 10 волков.

В сезон-2018/2019 было убито более 20 волков в Лунинском, Городищенском, Никольском районах.

«Работа проводится в целях предотвращения угрозы возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания», - пояснили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

так и совсем их уничтожат. в зоопарках будем смотреть на зверей.

Гость||

Оторопь берет!

Гость||

Гость писал(a):

так и совсем их уничтожат. в зоопарках будем
Все там будем, не перижевай

Гость||

я думал в погонах

Гость||

чтобы оторопь не брала.меньше ссать надо........

Гость||

Вы зачем зверей убиваете, нелюди!!! Все вокруг истребили!!!

Гость||

люди звери

Гость||

Зверьё истребляют под надуманным предлогом. Вдумайтесь в формулировку, в целях предотвращения угрозы возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания

Гость||

То есть, спички НЕ продавать, так ка может возникнуть пожар

Гость||

Гость писал(a):

Оторопь берет!
Вот с таким красавцем столкнулся 2 года назад часов около 5 утра ,километров на 30 ниже в этом же лесном массиве .Он вышел метров в 10 ,без всякой агрессии постоял минуты две посмотрел и побрел дальше по кабаньей тропе. Волк если не бешеный на человека не нападёт .

Гость||

Тут нужно еще разобраться кто больший волк.

Гость||

жаль

Гость||

Зверьё двуногое, работу они проводят. Белку уже ребёнку в природе не покажешь, хоть весь день по лесам ходи.

Гость||

Гость писал(a):

Зверьё двуногое, работу они проводят. Белку уже ребёнку в природе не покажешь, хоть весь день по лесам ходи.
В советское время белок было полно от лермонтовского сквера и выше ,ныне вообще исчезли.Животных защищать нужно ,а леса и парки спасать от безумных чинуш.

Гость||

Гость писал(a):

В советское время белок было полно от лермонтовского сквера и выше ,
Ну, это было редкостью, и не каждый год.

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Имя: Гость
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