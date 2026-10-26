Опубликован график выплаты детских пособий в ноябре

Социальный фонд РФ опубликовал график выплаты детских пособий в ноябре. В этом месяце в общий порядок внесена корректировка.

3-го числа на банковские карты перечислят:

- единое пособие на детей до 17 лет (включая выплату на первого ребенка до 3 лет) и беременным женщинам;

- выплату по уходу за ребенком до полутора лет (для неработающих);

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

5 ноября поступят ежемесячные выплаты из средств маткапитала, 6-го - пособие по уходу за ребенком до полутора лет (для работающих). Обычно его переводят 8-го числа, но в ноябре дата смещается из-за выходного дня.

Если оформлено получение через «Почту России», деньги доставят с 3-го по 25-е число - в зависимости от графика работы конкретного отделения.

В Соцфонде напомнили, что родителям необходимо проверить сроки назначения выплат, личные данные (например, если менялись фамилия, имя или отчество, нужно обновить их в личном кабинете на портале госуслуг) и реквизиты (при закрытии счета и переходе в другой банк сведения следует сразу корректировать).