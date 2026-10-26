В белинской больнице ремонтируют терапевтическое отделение

Общество

В белинской больнице ремонтируют терапевтическое отделение
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В Белинской районной больнице начался ремонт терапевтического отделения, расположенного на третьем этаже пятиэтажного лечебного корпуса, в котором полным ходом идут восстановительные работы.

Черновой этап отделки практически завершен.

«В настоящее время ремонт проводится в правом крыле. Уже установлены двери, рабочие шпаклюют стены, а в режимных кабинетах идет активная укладка плитки на стены и полы», - рассказал главврач Андрей Панин.

В белинской больнице ремонтируют терапевтическое отделение

По его словам, это одно из самых востребованных отделений в условиях сельской медицины.

«Модернизация позволит нам создать абсолютно новую, комфортную среду как для пациентов, так и для медицинских работников», - подчеркнул главный врач.

В региональном минздраве напомнили, что за последние два года в Белинской районной больнице отремонтировали фасад, входную группу, крышу, четвертый и пятый этажи лечебного корпуса. Кроме того, сюда было поставлено оборудование более чем на 20 млн рублей.

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