Мошенники активировали схему со звонками из управляющих компаний

В Пензенской области зафиксированы новые случаи мошенничества с целью хищения денег и дестабилизации обстановки. Подробности раскрыли в региональном УФСБ.

Людям звонят якобы работники управляющих компаний и ТСЖ и под предлогом благоустройства придомовой территории убеждают сделать перевод по предоставленным реквизитам.

После этого на связь выходят «сотрудники ФСБ». Они сообщают, что средства с банковской карты перечислены в пользу ВСУ и теперь их надо переместить на «безопасный счет».

Далее поступают поручения: передать информацию о крупном предприятии, вывести из строя объект военной, транспортной или банковской инфраструктуры. Обоснованием служит возврат похищенных денег.

«Имеются основания полагать, что неустановленные лица осуществляют свою противоправную деятельность, связанную с получением денежных средств преступным путем, в интересах украинских националистических вооруженных формирований», - подчеркнули в УФСБ.

Ведомство призывает жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не контактировать с ними.