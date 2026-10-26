Мошенники активировали схему со звонками из управляющих компаний

В Пензенской области зафиксированы новые случаи мошенничества с целью хищения денег и дестабилизации обстановки. Подробности раскрыли в региональном УФСБ.
Людям звонят якобы работники управляющих компаний и ТСЖ и под предлогом благоустройства придомовой территории убеждают сделать перевод по предоставленным реквизитам.
После этого на связь выходят «сотрудники ФСБ». Они сообщают, что средства с банковской карты перечислены в пользу ВСУ и теперь их надо переместить на «безопасный счет».
Далее поступают поручения: передать информацию о крупном предприятии, вывести из строя объект военной, транспортной или банковской инфраструктуры. Обоснованием служит возврат похищенных денег.
«Имеются основания полагать, что неустановленные лица осуществляют свою противоправную деятельность, связанную с получением денежных средств преступным путем, в интересах украинских националистических вооруженных формирований», - подчеркнули в УФСБ.
Ведомство призывает жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не контактировать с ними.