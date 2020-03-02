02.03.2020 | 14:19

В лесах Пензенской области за два месяца 2020 года сотрудники регионального минлесхоза, действуя вместе с рядовыми охотниками, застрелили 10 волков.

Животные были добыты на территории Никольского, Лунинского, Земетчинского и Кузнецкого районов, сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

«Данное мероприятие проводится с целью предотвращения угрозы возникновения и распространения болезней среди охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания», - добавили там.

28 февраля сезон охоты на пушную дичь закрылся. Отстрел волков в настоящее время под запретом.

В сезон 2018-2019 года было убито более 20 волков в Лунинском, Городищенском, Никольском районах.

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