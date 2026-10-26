В Пензе 48 семей получили по 1 млн после рождения второго ребенка

В Пензе 48 семей, в которых после 1 июня 2026 года родился второй ребенок, получили сертификат на 1 млн рублей - региональный семейный капитал. Деньги можно направить на покупку квартиры или дома, строительство жилья или погашение ипотеки.

В администрации Пензы напомнили, какие условия должны быть соблюдены, чтобы семья со вторым ребенком, родившимся после 1 июня, получила выплату:

- возраст одного из родителей - до 35 лет включительно;

- второй ребенок рожден в Пензенской области и зарегистрирован в местном загсе;

- все члены семьи имеют гражданство РФ;

- семья живет в Пензенской области;

- семья нуждается в улучшении жилищных условий (менее 15 кв. м на человека).

Заявление подается в течение 12 месяцев после рождения ребенка в региональное министерство труда, социальной защиты и демографии. Уточнить информацию можно телефону 8 (8412) 20‑20‑10, доб. 2002.

Всего в 2026 году на выплату регионального семейного капитала из бюджета Пензенской области выделено 300 млн рублей. Срок реализации сертификата составляет 6 месяцев.