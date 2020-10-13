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Общество

В Никольском районе инспекторы застрелили волчицу

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В Пензенской области продолжают вести активную работу по регулированию численности волков.

Во вторник, 13 октября, в пресс-службе регионального минлесхоза сообщили, что в минувшие выходные во время обхода недалеко от села Мичкас Никольского района инспекторы застрелили волчицу.

«Данная работа проводится в целях предотвращения угрозы возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания», - пояснили в министерстве.

За два первых месяца 2020 года сотрудники регионального минлесхоза, действуя вместе с рядовыми охотниками, застрелили 10 волков.

В сезон-2018/2019 было убито более 20 волков в Лунинском, Городищенском, Никольском районах.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Никольском районе инспекторы добыли волчицу
За маму вам придется ответить. 40 дней, дальше посмотрим.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области продолжают вести активную работу по регулированию численности волков.
А когда они будут вести активную работу по регулированию численности браконьеров и высокопоставленных охотничков?

Гость||

Добывают уголь

Гость||

видел я их с месяц назад там красивые ни кому не мешали увидим меня два волка на меня смотрели а трое уходили потом один из смотрящих стал уходить а потом другой.

Имя: Гость
Комментарий:

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