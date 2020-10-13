В Никольском районе инспекторы застрелили волчицу

13.10.2020 | 15:27

В Пензенской области продолжают вести активную работу по регулированию численности волков.

Во вторник, 13 октября, в пресс-службе регионального минлесхоза сообщили, что в минувшие выходные во время обхода недалеко от села Мичкас Никольского района инспекторы застрелили волчицу.

«Данная работа проводится в целях предотвращения угрозы возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания», - пояснили в министерстве.

За два первых месяца 2020 года сотрудники регионального минлесхоза, действуя вместе с рядовыми охотниками, застрелили 10 волков.

В сезон-2018/2019 было убито более 20 волков в Лунинском, Городищенском, Никольском районах.