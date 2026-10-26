В Пензе изменили схему движения маршруток № 75

Общество

В Пензе изменили схему движения маршруток № 75
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В Пензе из-за перекрытия участка улицы Маршала Крылова изменили схему движения маршруток № 75.

С Маршала Крылова они поедут по Чкалова, Красной, Лермонтова, далее - как обычно (в прямом и обратном направлениях), уточнили в городской администрации.

В Пензе изменили схему движения маршруток № 75

Отрезок улицы Маршала Крылова будет недоступен с 26 октября до 6 ноября. Дорогу перегородили в районе дома № 3Б, недалеко от перекрестка с Лермонтова.

Ресурсоснабжающая компания проведет аварийно-восстановительные мероприятия на участке теплотрассы, пояснили ранее в мэрии.

Маршрут № 75 кольцевой, он связывает улицу Водопьянова с Западной Поляной.

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