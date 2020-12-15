Отзыв свидетельств может стать первым прецедентом для мэрии Пензы

15.12.2020 | 16:10

Во вторник, 15 декабря, Управление транспорта и связи города Пензы подало иск в региональный арбитражный суд иск о лишении транспортной компании свидетельств об осуществлении перевозок по двум городским маршрутам. Об этом рассказал начальник управления Михаил Глушков.

«В последнее время участились обращения жителей, что в вечерние часы перевозчики по ряду маршрутов не выполняют свои обязательства. Так, автобусы малого класса должны работать до 22:00, большого - до 21:00. Мы провели проверки и выявили нарушения: последние, а то и предпоследние рейсы не совершались. На претензии перевозчик ничего не ответил и не исправил ситуацию, поэтому мы направили иски в отношении маршрутов № 2а и 82с, которые обслуживает группа компаний «Дилижанс», - рассказал он.

Маршрут № 2а обслуживают автобусы малой вместимости, он соединяет Кривозерье и Арбеково. Автобус большой вместимости № 82с перевозит горожан от микрорайона ГПЗ-24 до Дальнего Арбекова.

По словам начальника управления транспорта, сейчас в соответствии с законодательством единственное решение, которое может вынести суд, - отозвать свидетельство. В таком случае предусматривается переходный период: на срок до 180 суток возможна выдача этого документа без конкурсных процедур. За это время управление должно найти нового перевозчика.

«В практике администрации города это первый прецедент - раньше такие иски не подавались. Возможно, перевозчики исправят ситуацию, наладят работу и будут выполнять обязательства, которые брали на себя при получении свидетельства», - выразил он надежду на мирное урегулирование ситуации.

Михаил Глушков также рассказал, что параллельно готовятся поправки в Кодекс административных правонарушений Пензенской области, предусматривающие штрафные санкции к пассажирским транспортным компаниям за невыполнение расписания.

Ранее Арбитражный суд Пензенской области отозвал свидетельства у крупных перевозчиков, обслуживающих маршруты № 54, 66, 70 и 89. Действие свидетельств прекращается с момента вступления в силу решения суда, тогда как процедура выбора нового перевозчика предусматривает трехмесячный срок. Поэтому управление подало ходатайство о том, чтобы судебное решение вступило в силу после того, будет выбран новый перевозчик.