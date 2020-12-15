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Общество

Отзыв свидетельств может стать первым прецедентом для мэрии Пензы

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Во вторник, 15 декабря, Управление транспорта и связи города Пензы подало иск в региональный арбитражный суд иск о лишении транспортной компании свидетельств об осуществлении перевозок по двум городским маршрутам. Об этом рассказал начальник управления Михаил Глушков.

«В последнее время участились обращения жителей, что в вечерние часы перевозчики по ряду маршрутов не выполняют свои обязательства. Так, автобусы малого класса должны работать до 22:00, большого - до 21:00. Мы провели проверки и выявили нарушения: последние, а то и предпоследние рейсы не совершались. На претензии перевозчик ничего не ответил и не исправил ситуацию, поэтому мы направили иски в отношении маршрутов № 2а и 82с, которые обслуживает группа компаний «Дилижанс», - рассказал он.

Маршрут № 2а обслуживают автобусы малой вместимости, он соединяет Кривозерье и Арбеково. Автобус большой вместимости № 82с перевозит горожан от микрорайона ГПЗ-24 до Дальнего Арбекова.

По словам начальника управления транспорта, сейчас в соответствии с законодательством единственное решение, которое может вынести суд, - отозвать свидетельство. В таком случае предусматривается переходный период: на срок до 180 суток возможна выдача этого документа без конкурсных процедур. За это время управление должно найти нового перевозчика.

«В практике администрации города это первый прецедент - раньше такие иски не подавались. Возможно, перевозчики исправят ситуацию, наладят работу и будут выполнять обязательства, которые брали на себя при получении свидетельства», - выразил он надежду на мирное урегулирование ситуации.

Михаил Глушков также рассказал, что параллельно готовятся поправки в Кодекс административных правонарушений Пензенской области, предусматривающие штрафные санкции к пассажирским транспортным компаниям за невыполнение расписания.

Ранее Арбитражный суд Пензенской области отозвал свидетельства у крупных перевозчиков, обслуживающих маршруты № 54, 66, 70 и 89. Действие свидетельств прекращается с момента вступления в силу решения суда, тогда как процедура выбора нового перевозчика предусматривает трехмесячный срок. Поэтому управление подало ходатайство о том, чтобы судебное решение вступило в силу после того, будет выбран новый перевозчик.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

А выбирать нового перевозчика годами будут? Глушков лукавит, как мне кажется... не замешан ли в темным делишках...

Гость||

В практике администрации города это первый прецедент - раньше такие иски не подавались.

Молодцы, потихоньку "элиту" пензннскую на землю возвращают.

Гость||

"Легендарных" перевозчиков не хотят потерять... Все же "свои"...

Гость||

а кто их выдал да еще и не законно?[

Гость||

кто кто, глушков и выдавал

Гость||

Гость писал(a):

А выбирать нового перевозчика годами будут?
свято место пусто не бывает...

Гость||

да ничего не им не будет, так по шумят для порядку. Все останется как было

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В последнее время участились обращения жителей о том, что в вечерние часы перевозчики по ряду маршрутов не выполняют свои обязательства
То есть, ПЕРЕВОЗЧИК ИЗБАВИЛСЯ ОТ НЕВЫГОДНОГО МАРШРУТА, останутся ему только хорошие, там где можно легкие бабки сшибить?

Гость||

Гость писал(a):

ПЕРЕВОЗЧИК ИЗБАВИЛСЯ ОТ НЕВЫГОДНОГО МАРШРУТА
Темная история.

Гость||

Отзыв свидетельства лишает перевозчика всех маршрутов

Гость||

Ну отзовут ,а потом также им же и выдадут.Чиновники же этой банде частников отдали не только маршруты но и контроль за этими перевозками!А саботаж возрождения муниципального перевозчика МБУ АТХ как назвать?А историю с не покупкой 100 новых автобусов для муниципального перевозчика и наоборот спонсирование Меркурия на покупку Кавзов на 110 млн. тех ещё рублей,до обвала.А историю с саботированием попадания в федеральную программу по обновлению муниципального транспорта.

Гость||

новое название у старых перевозчиков решит любую проблему.

Гость||

цены на проезд снизятся?????????? эх о чем это я, фантазер ты меня называла

Гость||

Гость писал(a):

новое название у старых перевозчиков решит любую проблему.
Борзеть меньше будут...

Гость||

16:33

С чего вдруг?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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