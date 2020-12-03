Пациента из Кузнецка вывезли в Пензу на вертолете

03.12.2020 | 08:18

Пациентов районных больниц продолжают доставлять в Пензу на вертолете. О транспортировке очередного больного представители регионального минздрава рассказали в четверг, 3 декабря.

«Утро раннее, утро морозное.... Бригада специалистов @gbuzpossmp (областная станция скорой медицинской помощи. - Прим. ред.) выполняет очередной полет для транспортировки пациента из Кузнецка в Пензу для оказания медицинской помощи в одном из областных медучреждений», - сообщили в официальном аккаунте минздрава в Instagram.

Кто пациент, что у него диагностировали и какая именно помощь ему требуется, не уточняется.

Санавиация начала работу в Пензенской области два месяца назад. Первый авиарейс состоялся 6 октября - молодого человека доставили в московскую клинику.

С 20 ноября пациентов из районных больниц начали доставлять на вертолете в областные специализированные центры для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

По мнению главного врача областной станции скорой помощи Владимира Атякшева, это вывело медицинскую эвакуацию на новый уровень. Время доставки пациентов из районов в Пензу значительно сократилось.