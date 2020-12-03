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Общество

Пациента из Кузнецка вывезли в Пензу на вертолете

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Пациентов районных больниц продолжают доставлять в Пензу на вертолете. О транспортировке очередного больного представители регионального минздрава рассказали в четверг, 3 декабря.

«Утро раннее, утро морозное.... Бригада специалистов @gbuzpossmp (областная станция скорой медицинской помощи. - Прим. ред.) выполняет очередной полет для транспортировки пациента из Кузнецка в Пензу для оказания медицинской помощи в одном из областных медучреждений», - сообщили в официальном аккаунте минздрава в Instagram.

Кто пациент, что у него диагностировали и какая именно помощь ему требуется, не уточняется.

Санавиация начала работу в Пензенской области два месяца назад. Первый авиарейс состоялся 6 октября - молодого человека доставили в московскую клинику.

С 20 ноября пациентов из районных больниц начали доставлять на вертолете в областные специализированные центры для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

По мнению главного врача областной станции скорой помощи Владимира Атякшева, это вывело медицинскую эвакуацию на новый уровень. Время доставки пациентов из районов в Пензу значительно сократилось.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото www.instagram.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Кто пациент, что у него диагностировали и какая именно помощь ему требуется, не уточняется.
Кто надо... А для остальных - буханка, если заведется и если наберется компания из не менее чем из 3-х таких-же бедолаг (не имеющих генетических показаний для транспортировки санавиацией)

Гость||

Прикольно. Лететь, скорее всего, минут 20.

Гость||

Гость писал(a):

А для остальных - буханка, если заведется и если наберется компания из не менее чем из 3-х
Вы дурачок?

Гость||

Гость писал(a):

Прикольно. Лететь, скорее всего, минут 20.
Минут 40. Это же не самолёт.

Гость||

Да уж, что то сомнения берут, что человек простой? Или это рекламный рейс?

Гость||

На автомобиле скорой - 90 минут.

Имя: Гость
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