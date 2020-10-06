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Общество

Первого пензенского пациента отправили в Москву на вертолете

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Бригада пензенских медиков совершила первый полет с пациентом на борту. Молодому человеку требуется лечение в федеральной клинике в Москве. Перевозка наземным транспортом заняла бы около 10 часов, воздушным путем получилось почти в четыре раза быстрее.

Врач-реаниматолог областной станции скорой медицинской помощи Евгений Архангородский, как и два десятка его коллег, прошел обучение. Теперь он трудится в санавиации - разница существенная.

«Много связано с перепадом высот, давления, вибрацией, шумом. Многие вещи, какие можно сделать в автомобиле, который может остановиться на земле, в салоне вертолета в воздухе делать нельзя. Здесь мы пристегнуты, мы не можем двигаться по салону, не можем остановиться, работа в наушниках происходит», - рассказал он.

О развитии такого направления в регионе заговорили еще в 2018 году, во время визита в Пензу заместителя министра здравоохранения России Татьяны Яковлевой.

В области пока действует одна вертолетная площадка, расположенная в Земетчинском районе. Оттуда в аэропорт имени В. Г. Белинского и прибыл новенький «Ансат» - легкое многоцелевое воздушное судно, которое выпускает казанский завод.

«В рамках развития первичной медико-санитарной помощи заключен контракт с авиакомпанией. По программе из федерального бюджета выделено 11 миллионов и 4 миллиона - из областного бюджета», - сообщил главный врач областной станции скорой медицинской помощи Владимир Атякшев.

На борту вертолета с красным крестом есть все необходимое медицинское оборудование для транспортировки пациентов разной степени тяжести, в том числе аппарат искусственной вентиляции легких.

Воздушное судно будет доставлять пациентов и из районов в областной центр. Например, участников дорожно-транспортных происшествий, в деле спасения жизни которых порой дорога каждая минута. Такая скорая помощь должна снизить показатели смертности, особенно в населенных пунктах, удаленных от крупных медицинских учреждений.

Первого пензенца, отправленного по воздуху в столицу на лечение, ждут высококвалифицированные специалисты.

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Гость||

На вертолёте ?

Гость||

Гость писал(a):

На вертолёте ?
На вертолёте .Ансат очень легкая хорошая вертушка,разработана и делается в Казани ,движки пока Штатовские PW ,крейсерская 250 км/ч ,макс.275 км/ч. Лучше чем большие Ми-8 гонять.Это хорошая новость.

Гость||

Это самая хорошая новость за последние 20 лет! Запомните этот день!!!

Гость||

Но в Москву - шум, перепады высот, вибрация.Для транспортировки АДТ в Пензу,конечно это хорошая новость.

Гость||

Один вопрос где он приземлился потом.

Если прямо в клинике это одно. Если в аэропорту, то проще и быстрее и комфортнее самолётом же

Гость||

Ого! Прогресс дошел наконец!

Реально классная новость:)

Гость||

Хорошо, конечно. Но санавиация в советское время в Пензе была.

Гость||

Гость писал(a):

Ого! Прогресс дошел наконец!

Реально классная новость:)

Поздравляю пензенцев!

Гость||

Гость писал(a):

Но санавиация в советское время в Пензе была.
Ага. АН-2 кукурузник душу вынет.

Гость||

Гость писал(a):

Это самая хорошая новость за последние 20 лет!
Да ладна. "Крым - наш!" мне больше понравилось.

Имя: Гость
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