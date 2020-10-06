Первого пензенского пациента отправили в Москву на вертолете

06.10.2020 | 19:13

Бригада пензенских медиков совершила первый полет с пациентом на борту. Молодому человеку требуется лечение в федеральной клинике в Москве. Перевозка наземным транспортом заняла бы около 10 часов, воздушным путем получилось почти в четыре раза быстрее.

Врач-реаниматолог областной станции скорой медицинской помощи Евгений Архангородский, как и два десятка его коллег, прошел обучение. Теперь он трудится в санавиации - разница существенная.

«Много связано с перепадом высот, давления, вибрацией, шумом. Многие вещи, какие можно сделать в автомобиле, который может остановиться на земле, в салоне вертолета в воздухе делать нельзя. Здесь мы пристегнуты, мы не можем двигаться по салону, не можем остановиться, работа в наушниках происходит», - рассказал он.

О развитии такого направления в регионе заговорили еще в 2018 году, во время визита в Пензу заместителя министра здравоохранения России Татьяны Яковлевой.

В области пока действует одна вертолетная площадка, расположенная в Земетчинском районе. Оттуда в аэропорт имени В. Г. Белинского и прибыл новенький «Ансат» - легкое многоцелевое воздушное судно, которое выпускает казанский завод.

«В рамках развития первичной медико-санитарной помощи заключен контракт с авиакомпанией. По программе из федерального бюджета выделено 11 миллионов и 4 миллиона - из областного бюджета», - сообщил главный врач областной станции скорой медицинской помощи Владимир Атякшев.

На борту вертолета с красным крестом есть все необходимое медицинское оборудование для транспортировки пациентов разной степени тяжести, в том числе аппарат искусственной вентиляции легких.

Воздушное судно будет доставлять пациентов и из районов в областной центр. Например, участников дорожно-транспортных происшествий, в деле спасения жизни которых порой дорога каждая минута. Такая скорая помощь должна снизить показатели смертности, особенно в населенных пунктах, удаленных от крупных медицинских учреждений.

Первого пензенца, отправленного по воздуху в столицу на лечение, ждут высококвалифицированные специалисты.