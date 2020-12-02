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Общество

Жителям региона пообещали морозы ниже климатической нормы

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Во вторник, 2 декабря, пресс-служба регионального ГУ МЧС России предупредила, что в Пензенской области с 3-го по 7-е число установится морозная погода.

Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 9 и более градусов.

Ночью ожидается -16...-21 градус, днем же воздух прогреется до -9...-14. 3 декабря осадков не будет, прогнозируется небольшая облачность и юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с.

Жителям области порекомендовали одеваться по погоде, в непромокаемую верхнюю одежду, так чтобы между слоями ткани были прослойки воздуха.

«Тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязные носки часто служат основной предпосылкой для появления потертостей и обморожения. Особое внимание уделять обуви необходимо тем, у кого часто потеют ноги. В сапоги нужно положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные. Они впитывают влагу, оставляя ноги сухими. Выходите на мороз только в варежках, в шапке и с шарфом», - напомнили в региональном ГУ МЧС России.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

в непромокаемую верхнюю одежду
Как непромокаемость поможет на морозе?

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
в непромокаемую верхнюю одежду
Как непромокаемость поможет на морозе?
Тебя кто просил думать? Сказали одеть непромокаемую одежду, вдруг мороз мокрый будет. Намордники носить заставили, а уж непромокаемую одежду носить обязан каждый, и памперсы впридачу

Гость||

Гость писал(a):

Как непромокаемость поможет на морозе?
дебилы писали, ждущие в мороз дождь!

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Как непромокаемость поможет на морозе?
дебилы писали, ждущие в мороз дождь!
Выросло поколение ЕГЭ

Гость||

Гость писал(a):

Выросло поколение ЕГЭ
Это те кто без шапок,в кроссовках и с голыми лодыжками ,мода такая и с пневмонией в больницу .

Гость||

Непромокаемость в данном случае интересна изнутри. Грамотное отведение пота не даёт замёрзнуть. На этом основан принцип мембраной одежды

Имя: Гость
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