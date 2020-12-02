Жителям региона пообещали морозы ниже климатической нормы

02.12.2020 | 17:07

Во вторник, 2 декабря, пресс-служба регионального ГУ МЧС России предупредила, что в Пензенской области с 3-го по 7-е число установится морозная погода.

Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 9 и более градусов.

Ночью ожидается -16...-21 градус, днем же воздух прогреется до -9...-14. 3 декабря осадков не будет, прогнозируется небольшая облачность и юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с.

Жителям области порекомендовали одеваться по погоде, в непромокаемую верхнюю одежду, так чтобы между слоями ткани были прослойки воздуха.

«Тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязные носки часто служат основной предпосылкой для появления потертостей и обморожения. Особое внимание уделять обуви необходимо тем, у кого часто потеют ноги. В сапоги нужно положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные. Они впитывают влагу, оставляя ноги сухими. Выходите на мороз только в варежках, в шапке и с шарфом», - напомнили в региональном ГУ МЧС России.