Управляющая компания «АО «Арбековское» готова к зиме

27.11.2020 | 13:18

С каждым днем пензенцы все сильнее чувствуют приближение календарной зимы, ведь за последние дни в городе произошло несколько снегопадов. Однако непогода не застала врасплох управляющую компанию «АО «Арбековское».

Снегоуборочная техника подготовлена к зимнему сезону заблаговременно. В распоряжении УК находится четыре трактора МТЗ-80, укомплектованные отвалами и щетками. В зависимости от погодных условий у механизаторов есть выбор, какое оборудование целесообразнее использовать.

Вся техника при подготовке к зимнему периоду эксплуатации прошла жесткий контроль. Некоторые запчасти и расходные материалы заменили, привели в порядок и внешний вид.

Для оптимальной работы в период обильных снегопадов управляющая компания разработала и утвердила маршрутные карты движения спецмашин, которые позволяют существенно экономить время при уборке придомовых территорий, а также делать это максимально качественно.

Еще одним нововведением является установка на снегоуборочную технику оборудования спутниковой навигации «ЭРА-ГЛОНАСС». Теперь диспетчерская служба сможет в режиме реального времени контролировать онлайн перемещения каждого трактора, корректировать при необходимости маршрут его движения, направляя на наиболее сложные участки.

На обслуживании управляющей компании «АО «Арбековское» состоит 146 многоквартирных жилых домов - это почти миллион квадратных метров жилья и сотни тысяч квадратных метров площади придомовых территорий. Штат дворников управляющей компании укомплектован и обеспечен всем необходимым инструментом и спецодеждой. Для работы по посыпке придомовых территорий, тротуаров в период образования гололеда и наледи приобретено 85 тонн песко-соляной смеси.

Исполнительный директор управляющей компании «АО «Арбековское» Алексей Медушенков гарантирует, что никакие неблагоприятные погодные условия не помешают комфортному и безопасному проживанию собственникам обслуживаемых многоквартирных жилых домов.