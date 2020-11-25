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Общество

Ространснадзор призывает водителей и пассажиров носить маски

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В связи с пандемией COVID-19 в регионе проводятся проверки общественного транспорта, водители и пассажиры которого должны соблюдать масочный режим. В мероприятиях наряду с сотрудниками Управления транспорта Пензенской области, районной администрации и полиции принимают участие инспекторы Нижне-Волжского управления Ространснадзора.

Проверяющие выбирают оживленные места и работают в час пик. Так, 18 ноября они с 16:00 до 18:00 останавливали микроавтобусы у Центрального рынка в Пензе.

Проверку прошел транспорт, следовавший по маршрутам № 5, 5к, 9м, 89, 101, 103. Почти везде пассажиры и водитель были в масках, и только в один человек в микроавтобусе № 5 оказался без средства защиты на лице.

В отношении нарушителя составили протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ - за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Теперь пензенцу грозит штраф в размере от 1 000 до 30 000 рублей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Когда наведут порядок на остановках у ЦУМа?

Бардак и камеры висят, а толку нет.

Гость||

Порядока на остановках будет больше, когда не будет такого количества маршруток.

Гость||

составили протокол по части 1 статьи

А проверяющие предложили ему маску одеть, или сразу протокол накатали, по 417 постановлению должны обеспечивать масками!

Гость||

Беспредел власти. Деньги, деньги и только деньги для пополнения дырявого бюджета. Но ни как не забота о нашем здоровье. Показуха

Имя: Гость
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