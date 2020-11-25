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Общество

Больше чем в половине аптек региона отсутствуют антибиотики

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Проверка, проведенная общественным народным фронтом, показала, что в большинстве аптек Пензенской области отсутствуют важные при лечении пневмонии антибиотики. Результатами мониторинга поделилось в среду, 25 ноября, информационное агентство РИА Новости.

Речь идет о препаратах с азитромицином, левофлоксацином, кларитромицином. Их нет в 64% аптечных пунктов.

20 ноября губернатор Иван Белозерцев встретился с руководителями пензенских аптечных сетей. Тогда генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков сообщил, что проблемы с лекарствами есть, однако медикаменты поставляются ежедневно, «система работает на 95%».

Как отметила врио руководителя регионального управления Росздравнадзора Ирина Бузина, жители области покупают препараты впрок и это вызывает дефицит некоторых наименований.

Нехватке антибиотиков способствуют и сами медики. Порой они сразу же выписывают препараты заболевшим, не дожидаясь результатов тестов на коронавирус или же симптомов бактериальной инфекции.

Глава региона предложил коммерсантам на время пандемии объединить базы данных. По его мнению, это способно помочь пензенцам получать информацию о том, в какой аптеке имеются нужные им лекарства.

В аккаунте Ивана Белозерцева соцсети Instagram постоянно появляются сообщения о том, что ряд медикаментов исчез из аптек, а цены на другие стали очень высоки.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Да даже простых антибиотиков нет.

Гость||

Вот и посмотрим как вновь созданный ЦУР (центр управления регионом) среагирует по этим сообщениям об отсутствии антибиотиков.

Гость||

Гость писал(a):

Вот и посмотрим как вновь созданный ЦУР (центр управления регионом) среагирует по этим сообщениям об отсутствии антибиотиков.
Как? с юмором, конечно же) по другому сейчас никак

Гость||

"Порой они сразу же выписывают препараты заболевшим, не дожидаясь результатов тестов на коронавирус или же симптомов бактериальной инфекции."Пока врач к тебе придет,вернее позвонит,уже не только антибиотики понадобятся,а и батюшка

Гость||

В аптеках нет цефтриаксона, где появляется, то дают по пять флаконов в руки, это третья часть курса и цена вместо 29 рублей стала 90. Почему опять молчит губернатор?

Гость||

Гость писал(a):

В аптеках нет цефтриаксона, где появляется, то дают по пять флаконов в руки, это третья часть курса и цена вместо 29 рублей стала 90. Почему опять молчит губернатор?
даже 4-ая. Нужно 20 пузырьков на 10 дней уколов.

Гость||

Цефтриаксона нет в той же Фармации!!!

Левофлоксацина нет в Фармации!!!

Курс назначаемый врачом для лечения отсутствует в большинстве аптек, вернее антибиотиков нет от слова совсем!!!

Гость||

А не хочет генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков сообщить, почему на официальном сайте для покупок лекарств aptekapenza.ru

Когда в Поиске набираешь:

Цефтриаксон

Левофлоксацин

Этих препаратов НЕТ в наличии!!!

Гость||

Лидин то чо выздровел?

Тоже бедняга мается поди, лекарств достать не может...

Имя: Гость
Комментарий:

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