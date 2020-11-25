Больше чем в половине аптек региона отсутствуют антибиотики

25.11.2020 | 14:39

Проверка, проведенная общественным народным фронтом, показала, что в большинстве аптек Пензенской области отсутствуют важные при лечении пневмонии антибиотики. Результатами мониторинга поделилось в среду, 25 ноября, информационное агентство РИА Новости.

Речь идет о препаратах с азитромицином, левофлоксацином, кларитромицином. Их нет в 64% аптечных пунктов.

20 ноября губернатор Иван Белозерцев встретился с руководителями пензенских аптечных сетей. Тогда генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков сообщил, что проблемы с лекарствами есть, однако медикаменты поставляются ежедневно, «система работает на 95%».

Как отметила врио руководителя регионального управления Росздравнадзора Ирина Бузина, жители области покупают препараты впрок и это вызывает дефицит некоторых наименований.

Нехватке антибиотиков способствуют и сами медики. Порой они сразу же выписывают препараты заболевшим, не дожидаясь результатов тестов на коронавирус или же симптомов бактериальной инфекции.

Глава региона предложил коммерсантам на время пандемии объединить базы данных. По его мнению, это способно помочь пензенцам получать информацию о том, в какой аптеке имеются нужные им лекарства.

В аккаунте Ивана Белозерцева соцсети Instagram постоянно появляются сообщения о том, что ряд медикаментов исчез из аптек, а цены на другие стали очень высоки.