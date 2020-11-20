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Общество

Губернатор предложил аптекам временно объединить базы данных

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В пятницу, 20 ноября, губернатор Иван Белозерцев встретился с руководителями аптечных сетей. Речь на мероприятии шла об их обеспеченности препаратами.

Как сообщил генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, проблемы с лекарствами в аптеках есть, однако медикаменты поставляются ежедневно, «система работает на 95%».

Врио руководителя регионального Росздравнадзора Ирина Бузина отметила, что жители области покупают препараты впрок, что вызывает дефицит некоторых наименований. Проблему маркировки, с которой аптечные сети столкнулись ранее, удалось разрешить.

«Потребность в медикаментах растет. Ко мне поступают многочисленные обращения о повышении стоимости ряда препаратов, ртутных градусников, а главное - об их дефиците в аптечных пунктах. Люди не всегда могут купить нужные лекарства. Этого быть не должно. Если их нет в одной аптеке, значит, пусть фармацевт расскажет, где они есть, чтобы человек пришел и купил», - подчеркнул губернатор.

Глава региона добавил, что принял решение о выделении из бюджета 9 млн рублей на обеспечение препаратами заразившихся коронавирусом жителей, которые лечатся на дому. Помимо этой суммы, из федеральной казны в область направят более 49 млн рублей на данные нужды.

Иван Белозерцев предложил фармкоманиям на время пандемии объединить базы данных, чтобы оперативно предоставлять жителям региона информацию о наличии лекарств в различных аптеках.

Кроме того, на встрече обсудили вопрос назначения антибиотиков заболевшим.

«Ирина Бузина обратила особое внимание на то, что врачи часто выписывают пациентам препараты, которые не требуются на первоначальном этапе лечения, а работники аптек не предлагают гражданам аналоги запрашиваемых лекарств. В частности, это касается ряда противовирусных, иммуномодулирующих препаратов и антибиотиков», - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Врио министра здравоохранения региона Александр Никишин подчеркнул, что на начальном этапе заболевания коронавирусом назначение антибиотиков может сыграть негативную роль. Их применение требуется в тех случаях, если к вирусу присоединяется бактериальная инфекция.

Глава региона поручил минздраву разобраться, почему медики сразу же выписывают антибиотики.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Все правильно,и кассы тоже надо объеденить.С этой хохмочкой он прибыл из Москвы?

Гость||

И вроде не понедельник... Осложнения из-за сокращенной реабилитации?

Гость||

Сразу видно, что в этом вопросе губернатор дилетант.

Это во первых правовая интрига, а вовторых надо переписывать программное обеспечение.

До сих пор почему не объединили базы Гибдд и медиков к примеру? Это все очень сложно и затратно!

Гость||

Какая контора непосредственно оперирует базами?

Гость||

Толково придумано.

Гость||

Теперь эти вредители оптимизаторы во власти все лекарства, которыми не могут обеспечить, объявят вредными и опасными. Клоуны

Гость||

Гость писал(a):

До сих пор почему не объединили базы Гибдд и медиков к примеру? Это все очень сложно и затратно!
Все яица в одну корзинку не складывают.

Гость||

Всё, капец, теперь оптимизируют аптеки, Губер грибник не понимает, что технически это сложно, почему бы тогда не объединить базы данных например, налоговой и медиков, ГИБДД и Роспотребнадзора, без мозгов

Гость||

20.11.2020 18:00|

Гость писал(a):

До сих пор почему не объединили базы Гибдд и медиков к примеру? Это все очень сложно и затратно!

Все яица в одну корзинку не складывают.

А губер хочет сложить, уже медицину сложили Единоросы результат на лицо, не хватает больниц.....

Гость||

Всё правильно,а то я замучался искать по городу презики с шипами.

Имя: Гость
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