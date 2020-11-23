Пензенские таксисты вступили в борьбу за звание лучшего

23.11.2020 | 18:45

В Пензе водители такси выявляют лучшего. Это региональный этап всероссийского конкурса. Анатолий Миряков среди 18 человек, которые борются за победу.

«За рулем с 2009 года, 11 лет полный водительский стаж. В такси работаю больше 9 лет. Вежливость, аккуратность, быстрая доставка пассажира из точки А в точку Б с максимальной безопасностью, качеством и сервисом», - перечислил свои достоинства Анатолий.

Конкурс разделен на теоретическую и практическую части. Водители обязаны показать отличные знания правил дорожного движения и законодательства о такси и без ошибок проехать по специальной площадке.

«Главные критерии для отбора участников - наличие разрешения на провоз пассажиров и багажа. Также водителям необходимо иметь стаж водительских более трех лет и отсутствие грубых нарушений ПДД», - рассказала организатор конкурса Татьяна Зарецкая.

Было и задание под силу лишь избранным: граненый стакан до краев заполняется водой и ставится на крышу легковушки, необходимо проехать по площадке и не расплескать жидкость.

«Водителям такси предъявляются особые требованию к управлению транспортным средством, поскольку они отвечают за жизнь и здоровье своих пассажиров и других участников дорожного движения. Они управляют в различное время года и суток, при различных погодных условиях», - отметил начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Троим лучшим пензенским таксистам выплатят денежные премии. А победитель еще и отправится в Сочи, где весной 2021-го состоится всероссийский этап конкурса.