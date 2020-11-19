УГИБДД обнародовало видеоподборку моментов «пьяных» ДТП

19.11.2020 | 11:23

«Посмотрите, как убивает пьянство за рулем», - с такими словами обратились к жителям Пензенской области в видеоролике, который разместило в соцсетях отделение пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.

На кадрах, сделанных видеорегистраторами или стационарными камерами, запечатлены моменты серьезных ДТП. Некоторые из аварий унесли жизнь людей.

Так, в ролике можно увидеть случившиеся недавно наезды на пешеходов на улице Байдукова, проспекте Победы. Оба автомобилиста находились в состоянии опьянения.

«Садясь за руль в нетрезвом виде, вы не только подвергаете опасности себя, но и рискуете жизнями окружающих. Помни: пьяный за рулем - преступник», - подвели итог в ролике.

Согласно данным Госавтоинспекции, за 10 месяцев 2020 года на дорогах региона произошло 1 357 аварий. В них 1 829 человек получили травмы, а 161 погиб.

Более 90% всех ДТП случилось по вине водителей.

«Одна из действенных мер профилактики - установка комплексов фотовидеофиксации нарушений. В течение 2020 года количество таких систем увеличено на 20%. Сейчас за безопасностью следит 141 камера. В следующем году работа будет продолжена», - добавили в пресс-службе регионального правительства.