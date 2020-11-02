Сбивший женщину пензенец был в алкогольном опьянении

02.11.2020 | 18:41

Он скрылся с места происшествия, но уйти от ответственности ему не позволили полицейские. Сотрудники регионального управления МВД России установили личность человека, который, управляя автомобилем ВАЗ-2112, сбил человека.

ЧП произошло на улице Байдукова. Женщина 1974 года рождения смело вышла на регулируемый пешеходный переход. Однако мужчина, сидевший за рулем машины, проигнорировал красный сигнал светофора.

«Она пыталась успеть к маршрутке, а я не успел среагировать и затормозить. Она через капот попала мне на лобовое стекло. Получается, я совершил наезд. Остановился, вышел, чтобы убедиться, что человеку смертельных травм не нанес, и попытаться разобраться, что же произошло и почему она мне кинулась под колеса», - рассказал подозреваемый.

Но спустя буквально минуту мужчина вновь сел за руль и уехал с места происшествия. Объяснил он свой поступок уже после того, как его разыскали стражи порядка.

«Я лично был в алкогольном опьянении. Причина моей поездки была еще приобрести алкоголь», - признался подозреваемый.

«В ходе проведения проверки были истребованы записи с камер наружного видеонаблюдения, установленных по предполагаемому маршруту движения водителя автомобиля марки ВАЗ-2112 уже после совершения наезда на пешехода.

Кроме того, были установлены свидетели и очевидцы данного дорожно-транспортного происшествия, у одного из которых в салоне автомобиля был установлен видеорегистратор, который зафиксировал момент ДТП», - сообщил зам. начальника отдела по расследованию ДТП СУ УМВД России по области Максим Матрохин.

«По камерам наружного наблюдения установлен конечный маршрут движения автомобиля на улице Аустрина. При общении с работниками соседних организаций было установлено, что похожий автомобиль иногда приезжает на территорию общепита. В ходе оперативно-разыскных мероприятий водитель автомобиля был установлен», - пояснил инспектор ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Пензе Александр Исаев.

Теперь человек, совершивший наезд на пешехода, раскаивается. Пострадавшая женщина получила тяжелые травмы, за что водителю может грозить лишение свободы.