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Происшествия

В Пензе взяли под стражу водителя Infiniti, устроившего ДТП на пр. Победы

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В Пензе избрана мера пресечения предполагаемому виновнику трагического ДТП, случившегося на проспекте Победы 11 ноября. 22-летний мужчина заключен под стражу.

Согласно сообщению на сайте Железнодорожного суда, водитель, «находясь в состоянии опьянения, управляя автомобилем марки Infiniti G35 Premium, принадлежащим ему на праве собственности, не имея водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории, не справился с управлением и допустил его занос».

Иномарку вынесло на парковку у магазина. Там она сбила пешехода (60-летнего мужчину доставили в больницу, где он вскоре скончался) и серьезно повредила несколько автомобилей.

«При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу суд учел, что гражданин по месту регистрации участковым уполномоченным, по месту прохождения воинской службы характеризуется положительно, при этом по месту производства предварительного расследования в г. Пензе собственного места проживания не имеет», - уточнили представители суда.

Служители Фемиды посчитали, что, оставаясь на свободе, мужчина может скрыться от следствия, совершить новые противоправные деяния (в том числе и в сфере безопасности дорожного движения) либо оказать влияние на участников дела. Поэтому была избрана максимально строгая мера пресечения.

Водитель взят под стражу на два месяца, до 10 января 2021 года включительно. Однако в законную силу постановление пока не вступило, поэтому может быть обжаловано.

Известно, что молодой мужчина уже привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок более 3 лет.

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Гость||

Не вступило?! Тогда в чем новость?

Гость||

А кто этот юноша? Чем он знаменит?

Гость||

Что за сынок такой 22 летний, предлагаю дать ему метлу и пусть метет два месяца пока всю московскую а потом на нары максимально этого урода

Гость||

penzainform.ru писал(a):

не справился с управлением и допустил его занос
Занос я как то по другому себе представлял. Судя по видео, там больше на дрэг/драг похоже было

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Железнодорожного суда,
так это в октябрьском районе случилось.

penzainform.ru писал(a):

по месту прохождения воинской службы характеризуется положительно,

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок более 3 лет.
Это наказание, за повторное нарушение за езду по пьяне.А за смерть человека ничего не грозит? А там дальше и за пьянку условку назначат

Гость||

ч.4 ст.264 УК РФ наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Согласно сообщению на сайте Железнодорожного суда, водитель, «находясь в состоянии опьянения,
Вроде как:

"«Водитель Infiniti отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за что в отношении него в соответствии с действующим законодательством был составлен административный материал по статье 12.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ», - сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский."

https://www.penzainform.ru/news/incidents/2020/11/11/v_penze_voditel_infiniti_otkazalsya_ot_meditcinskogo_osvidetelstvovaniya.html

Кабы извинятся не пришлось "фемиде" и компенсацию выплачивать исчо...

Гость||

Не тяни резину,давай срочину !

Гость||

penzainform.ru писал(a):

по месту прохождения воинской службы
кому он там служил?

penzainform.ru писал(a):

не имея водительского удостоверения на право управления транспортным средством

Гость||

отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения раньше новостили.

penzainform.ru писал(a):

находясь в состоянии опьянения,
penzainform.ru писал(a):
не имея водительского удостоверения
penzainform.ru писал(a):
по месту прохождения воинской службы
он еще и служивый-росс гвардеец?

Гость||

А на проспекте Строителей в октябре депутатский сынок на БМВ двоих угробил, что-то никто никого не взял под стражу. Молчок и про то что был в нетрезвом состоянии.

Гость||

не справился с управлением? вот слов нет. этот недоносок валил как на гоночной трассе!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Infiniti G35 Premium, принадлежащим ему на праве собственности,
penzainform.ru писал(a):
22-летний
penzainform.ru писал(a):
участковым уполномоченным,
А нехило околоточных проплачивают.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|16.11.2020 11:06|

А на проспекте Строителей в октябре депутатский сынок на БМВ двоих угробил

а тут новостили об этом?

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Имя: Гость
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