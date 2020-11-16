В Пензе взяли под стражу водителя Infiniti, устроившего ДТП на пр. Победы

16.11.2020 | 10:06

В Пензе избрана мера пресечения предполагаемому виновнику трагического ДТП, случившегося на проспекте Победы 11 ноября. 22-летний мужчина заключен под стражу.

Согласно сообщению на сайте Железнодорожного суда, водитель, «находясь в состоянии опьянения, управляя автомобилем марки Infiniti G35 Premium, принадлежащим ему на праве собственности, не имея водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории, не справился с управлением и допустил его занос».

Иномарку вынесло на парковку у магазина. Там она сбила пешехода (60-летнего мужчину доставили в больницу, где он вскоре скончался) и серьезно повредила несколько автомобилей.

«При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу суд учел, что гражданин по месту регистрации участковым уполномоченным, по месту прохождения воинской службы характеризуется положительно, при этом по месту производства предварительного расследования в г. Пензе собственного места проживания не имеет», - уточнили представители суда.

Служители Фемиды посчитали, что, оставаясь на свободе, мужчина может скрыться от следствия, совершить новые противоправные деяния (в том числе и в сфере безопасности дорожного движения) либо оказать влияние на участников дела. Поэтому была избрана максимально строгая мера пресечения.

Водитель взят под стражу на два месяца, до 10 января 2021 года включительно. Однако в законную силу постановление пока не вступило, поэтому может быть обжаловано.

Известно, что молодой мужчина уже привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок более 3 лет.