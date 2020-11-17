Сетевое издание|18+|Вторник|17 ноя 2020|10:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензе на улице Мира открывается новый магазин «Караван»

Печать

Группа компаний «Дионис» активно развивает свою торговую сеть магазинов для всей семьи «Караван». На этот раз новый универсам открывается в одном из самых густонаселенных районов Пензы - на Западной Поляне.

26 ноября в 12:00 «Караван» распахнет свои двери на первом этаже нового многоквартирного дома по адресу: ул. Мира, 44а.

Принимая решение о его открытии, руководство холдинга учитывало численность населения микрорайона, удобство расположения нового магазина, наличие просторной парковки. Здесь будет представлен максимально сбалансированный ассортимент, рассчитанный на самые разные уровни дохода. Новый «Караван» будет рад предложить покупателям широчайший выбор продуктов (в том числе местных производителей), напитков, готовые блюда. В универсаме будет работать собственная пекарня.

«В нашем новом просторном магазине будут представлены хлебобулочные изделия, выпекаемые по уникальным рецептам, а также тысячи наименований товаров, включая продукты питания и непродовольственную группу по очень выгодным ценам. Впереди Новый год, и мы рады предложить нашим покупателям большой выбор товаров в разном ценовом сегменте. Также их ждут всевозможные специальные предложения и акции, и не только в день открытия», - отметила генеральный директор сети «Караван» Елена Учайкина.

Сегодня «Караван» - это около 50 магазинов в Пензе и близлежащих регионах, и все они пользуются заслуженной популярностью и доверием покупателей. До конца года планируется открытие еще нескольких магазинов под брендом«Караван», в частности на ул. Клары Цеткин, 55 (бывший магазин «Два гуся»).

А 26 ноября пензенцев приглашают на большой праздник, посвященный открытию нового универсама на улице Мира, 44а. Для гостей подготовлена насыщенная развлекательная программа с песнями и конкурсами. В этот день покупателей ждут приятные презенты, выгодные скидки и акции.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • «Скидкино плюс» открывает магазины в районах Пензенской области
  • «Караван добрых дел» вернул мальчику из Пензенской области слух
  • Директор по персоналу ГК «Диониc»: Люди - наш главный актив
  •  
  • Пензенский холдинг «Дионис» расширяет сеть в регионах России

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте