В Пензе на улице Мира открывается новый магазин «Караван»

17.11.2020 | 09:00

Группа компаний «Дионис» активно развивает свою торговую сеть магазинов для всей семьи «Караван». На этот раз новый универсам открывается в одном из самых густонаселенных районов Пензы - на Западной Поляне.

26 ноября в 12:00 «Караван» распахнет свои двери на первом этаже нового многоквартирного дома по адресу: ул. Мира, 44а.

Принимая решение о его открытии, руководство холдинга учитывало численность населения микрорайона, удобство расположения нового магазина, наличие просторной парковки. Здесь будет представлен максимально сбалансированный ассортимент, рассчитанный на самые разные уровни дохода. Новый «Караван» будет рад предложить покупателям широчайший выбор продуктов (в том числе местных производителей), напитков, готовые блюда. В универсаме будет работать собственная пекарня.

«В нашем новом просторном магазине будут представлены хлебобулочные изделия, выпекаемые по уникальным рецептам, а также тысячи наименований товаров, включая продукты питания и непродовольственную группу по очень выгодным ценам. Впереди Новый год, и мы рады предложить нашим покупателям большой выбор товаров в разном ценовом сегменте. Также их ждут всевозможные специальные предложения и акции, и не только в день открытия», - отметила генеральный директор сети «Караван» Елена Учайкина.

Сегодня «Караван» - это около 50 магазинов в Пензе и близлежащих регионах, и все они пользуются заслуженной популярностью и доверием покупателей. До конца года планируется открытие еще нескольких магазинов под брендом«Караван», в частности на ул. Клары Цеткин, 55 (бывший магазин «Два гуся»).

А 26 ноября пензенцев приглашают на большой праздник, посвященный открытию нового универсама на улице Мира, 44а. Для гостей подготовлена насыщенная развлекательная программа с песнями и конкурсами. В этот день покупателей ждут приятные презенты, выгодные скидки и акции.