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Общество

В Заречном отметят день рождения Деда Мороза

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В среду, 18 ноября, в Заречном по традиции отметят день рождения Деда Мороза.

«Это мероприятие мы проводим не первый год. В 2020-м в связи с эпидемиологической обстановкой праздник претерпит изменения: он пройдет на улице, в сокращенном формате. Однако на нем будет присутствовать сам виновник торжества», - рассказал порталу PenzaInform.ru директор ДК «Современник» Владимир Ионайтис.

В преддверии дня рождения Дедушки среди юных зареченцев прошел конкурс «Подарок Деду Морозу» в четырех номинациях: «Портрет Деда Мороза», «Новогоднее настроение», «Подарок для Деда Мороза» и «Новогодняя фантазия». В четверг, 12 ноября, комиссия подвела его итоги. Они опубликованы на странице ДК «Современник» в соцсети «ВКонтакте».

Главную городскую елку в закрытом городе также устанавливают перед дворцом культуры «Современник». Там же монтируют зимний фонтан. Как сообщает портал «Заречье сегодня», праздник зажжения огней на елках Заречного состоится 19 декабря.

В Пензе также началась активная подготовка к новогодним праздникам. Главную городскую елку установят на площади имени Ленина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото № 1, 2 vk.com/dksovremennick, № 3 zarpressa.ru
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