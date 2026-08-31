В Пензе убрали незаконные ограждения с 55 парковок

Общество

В Пензе убрали незаконные ограждения с 55 парковок
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В Пензе за весну и лето с парковок убрали незаконно установленные столбики, цепочки и полусферы по 55 адресам из 104 запланированных. Такие данные сообщили в мэрии в понедельник, 31 августа.

«Сделали больше половины, но реестр нужно актуализировать, потому что появляются новые несанкционированные парковочные элементы, и стремиться до конца года его отработать полностью», - поручил глава Пензы Олег Денисов.

Еще одна острая проблема - уличная реклама: зачастую она не соответствует требованиям закона.

С начала года в Пензе 302 конструкции признали нарушающими правила. По состоянию на июль ликвидировано было 207 из них.

Также в июле наружную рекламу сняли с ограды парка Белинского. Остались нетронутыми только 3 баннера с информацией о контрактной службе.

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