Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области в День знаний

1 сентября в Пензенской области ожидается переменная облачность, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут +9...+14 градусов, будет преимущественно без осадков. Днем ртутные столбики поднимутся до +23...+28, местами пройдет небольшой дождь, возможна гроза. К ночи на среду прогнозируется снова +9...+14, осадки маловероятны.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что в первых числах сентября в Пензенской области постепенно начнет ослабевать влияние антициклона, ему на смену придет северо-атлантический вихрь.

Среднесуточная температура при этом окажется выше климатической нормы на 3-4 градуса, что характерно для середины августа.