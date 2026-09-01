Водительские права разрешили предъявлять новым способом

Общество

Водительские права разрешили предъявлять новым способом
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В России появится возможность предъявлять водительское удостоверение, а также свидетельство о регистрации транспортного средства через мессенджер МАХ. Такое постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Водителям разрешено показать сотруднику ГАИ QR-код.

«Электронные документы автомобилиста можно будет использовать по желанию. Они не заменят бумажные, а будут действовать наравне с ними», - сообщили в Минцифры РФ.

Пока в МАХ нет технической возможности для предъявления электронных водительских прав и свидетельства о регистрации автомобиля. Она появится в ближайшие месяцы.

Ранее стало известно, что жители Пензенской области могут подтверждать свой возраст с помощью цифрового ID в мессенджере МАХ при оплате на кассах самообслуживания в магазинах. Речь идет о товарах с возрастным ограничением.

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