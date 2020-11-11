В колонию в Пензе пытались забросить запрещенные предметы

11.11.2020 | 09:24

В исправительную колонию № 4 строгого режима, расположенную на улице Молодогвардейской в Пензе, пытались доставить партию запрещенных предметов. Незаконные действия предотвратили сотрудники оперативного отдела учреждения.

«Совместно с резервной группой караула ими задержаны трое жителей Пензы, причастных к организации доставки», - рассказали в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Одним из них оказался 24-летний мужчина. Он перебросил через ограждение коричневый сверток, обмотанный скотчем. Внутри находилось восемь сотовых телефонов и зарядные устройства к ним.

Молодой человек признался, что об услуге его попросил неизвестный, пообещав вознаграждение. Назвать нанимателя задержанный не смог.

Тем не менее личность организатора была установлена. Сотрудники колонии выяснили, что это мужчина 1981 года рождения, который отбывает 11-летний срок за преступление, предусмотренное статьей 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

«В отношении осужденного приняты меры дисциплинарного воздействия в виде водворения в штрафной изолятор. На жителей Пензы, пытавшихся доставить на территорию учреждения запрещенные предметы, составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ», - резюмировали представители УФСИН.

Задержанных ждут штрафы в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Ранее крупную партию сотовых телефонов хотели доставить в ИК-5 на улице Пушанина с помощью квадрокоптера. Попытку предпринял 21-летний житель Мордовии. Однако сотрудники колонии его остановили.