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Общество

Пензенских врачей возят на вызовы к больным на такси

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В Пензе увеличили число автомобилей, на которых участковые врачи приезжают на вызовы к пациентам. Об этом стало известно во время оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 2 ноября.

По словам врио министра здравоохранения Александра Никишина, помимо имеющихся в поликлиниках 20 автомобилей к работе привлечены еще 30.

«Дополнительно привлечены 14 такси по договору найма, 5 машин предоставлено администрацией города Пензы, 4 машины предоставило АТП правительства, и со вчерашнего дня дополнительно привлечены 7 машин такси по договору найма», - уточнил врио министра здравоохранения.

«Пока этого достаточно, по заболеваемости будем принимать решение об увеличении числа такси по найму», - резюмировал Никишин.

Число машин увеличили, чтобы сократить время ожидания врачей для пациентов. Ранее пензенцы жаловались, что ждать медработников приходится по несколько дней.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Дополнительно привлечены 14 такси по договору найма, 5 машин предоставлено администрацией города Пензы, 4 машины предоставило АТП правительства, и со вчерашнего дня дополнительно привлечены 7 машин такси по договору найма», - уточнил врио министра здравоохранения.
Вот интересно как, поездил врач по больным (в спец одежде разумеется).

А потом таксист поехал "бомбить" свою клиентуру, с тем же салоном и водителем (про дезинфекцию салона и защиту водителя тоже расскажите).

Пипец какой то...

Гость||

Люди на больничных,а подняли капремонтом на четверть.заботящиеся.

Гость||

Гость писал(a):

Люди на больничных,а подняли капремонтом на четверть.заботящиеся.
В этом и есть забота губернатора как проводника политики Единой России о народе?

Гость||

Гость писал(a):

Люди на больничных,а подняли капремонтом на четверть.заботящиеся.
Вот именна!

Люди стали проводить больше времени дома, и как следствие износ увеличился!

Гость||

да хоть на самолете.врачей просто нет и все......

Гость||

Академический мир нашёл жилу в этот коронакризис, которая будет теперь его кормить ещё очень долго. Очередное исследование – на этот раз английского Университета Сассекса – как удалённая работа влияет на выбросы от энергетики. Приводил ранее в канале мнение ещё одного исследования, что в Первом мире на удалёнку надо перевести минимум 45% работников, чтобы хоть «стабилизировать выбросы».

Но одной удалёнки мало, показывает новое исследование. Надо заставить такого работника как можно меньше покидать свой дом. Даже одна поездка в неделю в офис «увеличивает выбросы». И главный намёк – сокращение выбросов парниковых газов от удалёнки происходит только тогда, когда прежнее расстояние от дома до работы было большим. Это означает, что на работу ради позеленения планеты надо брать людей, которые теперь находится максимально далеко от главного офиса. Грубо говоря, когда вместо лондонца или нью-йоркца возьмут англоязычного индийца или нигерийца, а вместо москвича – жителя Пензы или Ухты (понятно, что с соответствующим понижением зарплаты – до того уровня, где живёт новый работник).

Последнее важно – платить новому работнику из Пензы, Лагоса или Мумбаи нельзя столько же, сколько замещённому ими москвичу, лондонцу и нью-йоркцу тоже по «климатической причине»! И это есть в исследовании: «Она (удалённая работа) может способствовать увеличению потребления, поездок и использования энергии». Т.е. если в нашем случае пензенец увеличит свой доход от работы на Москву, он может начать тратить билеты на самолёты или поезда (передвигаться из своего города), а этого из-за увеличения выбросов СО2 допускать нельзя. Идеально, если замещённый работник тоже будет сидеть дома, только у себя в городе.

Меньше теперь понадобится и офисов при удалёнке и, следовательно, энергетических затрат на них. А тех, кто всё же остался в офисе, рекомендуется перевести на 4-дневную рабочую неделю (например, для США это означает уменьшение потребления энергии на 2%). В исследовании есть ещё огорчения, что удалённый работник дома потребляет электричество, отапливает/охлаждает дом, готовит еду – и с этим надо что-то делать. Но эти проблемы, видимо, решат попозже (например, выходом может стать потребление уже готовой еды, приготовленной на фабрике-кух

Гость||

Теперь такси в Красную зону перевели! Водителям костюмы и маски, ну и доплаты соответственно. Хорошо, что предупредили. Таксист.

Гость||

Гость писал(a):

«Дополнительно привлечены 14 такси по договору найма, 5 машин предоставлено администрацией города Пензы, 4 машины предоставило АТП правительства, и со вчерашнего дня дополнительно привлечены 7 машин такси по договору найма», - уточнил врио министра здравоохранения.
А почему администрации города и области не передать во временное пользование врачам служебные автомобили из своего гаража с водителями.

Гость||

Гость писал(a):

да хоть на самолете.врачей просто нет и все......
За границей врач-одна из самых высокооплачиваемых профессий.А у нас врач первичного звена получает наравне с рядовым сотрудником банка.А мед.сестра и того меньше.И много молодых врачей закончив университет идут работать в другую более высокооплачиваемую сферу.Не стоит оплата труда медика такой работы с больными и озлобленными болезнью людьми.Кто скажет что я неправ?

Имя: Гость
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