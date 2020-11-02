Пензенских врачей возят на вызовы к больным на такси

02.11.2020 | 09:52

В Пензе увеличили число автомобилей, на которых участковые врачи приезжают на вызовы к пациентам. Об этом стало известно во время оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 2 ноября.

По словам врио министра здравоохранения Александра Никишина, помимо имеющихся в поликлиниках 20 автомобилей к работе привлечены еще 30.

«Дополнительно привлечены 14 такси по договору найма, 5 машин предоставлено администрацией города Пензы, 4 машины предоставило АТП правительства, и со вчерашнего дня дополнительно привлечены 7 машин такси по договору найма», - уточнил врио министра здравоохранения.

«Пока этого достаточно, по заболеваемости будем принимать решение об увеличении числа такси по найму», - резюмировал Никишин.

Число машин увеличили, чтобы сократить время ожидания врачей для пациентов. Ранее пензенцы жаловались, что ждать медработников приходится по несколько дней.