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Общество

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области в режиме онлайн

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У жителей Пензенской области есть возможность следить в режиме онлайн за ситуацией с коронавирусом в регионе и принимаемыми в соответствии с ней мерами.

1 ноября стало известно, что в Пензенской области COVID-19 подтвердился еще у 165 человек. Общее число заболевших теперь составляет 15 423.

Среди новых зараженных - 28 детей. Их возраст: 1 год, 4 года, 5, 6 (двое), 7, 9 (двое), 10, 11 (четверо), 12, 13 (четверо), 14, 15 (семеро) и 17 (двое) лет.

В общем география распространения такова: на Пензу пришлось 95 новых случаев из 165, на Пензенский район - 17, на Сердобский - 15, на Тамалинский - 10, на Кузнецкий - 6, на Бессоновский район и город Заречный - по 4, на Городищенский - 3, на Неверкинский, Бековский и Лопатинский - по 2, на Шемышейский, Колышлейский, Лунинский, Башмаковский и Камешкирский - по 1.

За все время пандемии вирус подхватили 15 423 жителя области, в том числе 995 несовершеннолетних. 11 244 человека выздоровели, 185 ушли из жизни.

Здесь можно ознакомиться с ситуацией по коронавирусу в Пензенской области в марте, апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре и октябре.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Удивляет повышение платы за капремонт единовременно повысили значительно выше допустимых норм.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

185 ушли из жизни.
Враньё! Можете стирать , сколько угодно. Болеют простудой и гриппом, а пишут ковид. И циферки побольше-побольше, надо догнать рекомендации росстата. А свой онлайн-режим можете прекращать, надоела уже людям ваша проплаченная реклама болезни. Ни в одном регионе страны нет больше ИГРЫ под названием "Ситуация с коронавирусом в режиме онлайн!

Гость||

Гость писал(a):

Удивляет повышение платы за капремонт единовременно повысили значительно выше допустимых норм.
И еще повысят если все будут молчать.

Имя: Гость
Комментарий:

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